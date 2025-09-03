Patricia Bullrich denunció espionaje ilegal y apuntó al kirchnerismo en plena campaña electoral

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció este martes la existencia de una operación de espionaje ilegal que, según señaló, involucraría al kirchnerismo.

A través de un video publicado en su cuenta de X, la funcionaria calificó la maniobra como un “ataque frontal a la democracia argentina” y sostuvo que los audios filtrados forman parte de un plan para generar caos social y perjudicar al Gobierno en el marco de las próximas elecciones.

Bullrich afirmó que tanto la Casa Rosada como la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas mediante filmaciones clandestinas, guardadas durante un año y difundidas estratégicamente en tiempo electoral. “Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia. Grabación, tiempo de espera y ejecución en campaña electoral. Digna de una organización política con fines claros: volver a la Argentina que estamos dejando atrás”, declaró la ministra.

La reacción de Adorni tras los audios filtrados de Karina Milei: “Un escándalo sin precedentes”

La funcionaria comparó la situación con el caso de Santiago Maldonado en 2017, advirtiendo que se repite un patrón de manipulación política mediante desinformación y fake news. “A dos meses de una elección nos inventaron un muerto. Pasamos 82 días ante una de las mentiras más graves de la democracia. Los mismos de aquella vez están repitiendo el libreto”, sostuvo.

Bullrich acusó al kirchnerismo de operar desde “la cloaca de la inteligencia ilegal” y de mantener “vínculos extranjeros sembrando odio”. Además, aseguró que la gravedad de la situación es inédita en la democracia argentina y la calificó como una forma de extorsión política.

Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados en los comicios de octubre

La ministra también cuestionó a sectores del periodismo, señalando que algunos medios y periodistas actuarían como agentes partidarios encubiertos. “Esta operación no busca decir la verdad, sino sembrar la mentira”, afirmó, subrayando que los audios publicados tienen la intención de desinformar y generar un clima de sospecha en la ciudadanía.

Por último, Bullrich advirtió que el Gobierno no se arrodillará frente a las mafias ni a los sectores políticos que actúan al margen de la ley. “Nadie está por encima de la ley, nadie. Tenemos un lema y lo vamos a hacer respetar: el que las hace, las paga”, concluyó, remarcando que se investigará la presunta grabación de funcionarios de primera línea en Casa Rosada y el Congreso.