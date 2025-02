Patricia Bullrich anunció una contundente medida contra el REPROCANN

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó este jueves que el Gobierno hará una contundente modificación en el REPROCANN, el programa que otorga permisos para el cultivo de cannabis.

“Con la marihuana hemos tenido un problema muy serio. Algunos creen que no hace daño, pero se ha convertido en una droga muy peligrosa", comenzó diciendo la funcionaria en el canal Todo Noticias.

En ese contexto, Bullrich planteó que "el THC que hay en Argentina es de 18%, mientras que la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%”. De tal forma, dijo que “es como una soja transgénica, por su alto rendimiento”.

La funcionaria, en cifras aproximadas, afirmó que "en el gobierno de Alberto Fernández se aprobaron más de 300 mil permisos para sembrar marihuana”.

“Hemos encontrado en la hinchada de Colón (Santa Fe) un hombre que venía con un carnet del REPROCANN, que no era de él por supuesto, que tenía para sembrar 18 plantas. Y en realidad tenía 18.000. Nos lo llevamos detenido”, reveló la ministra con un hecho insólito.

Y advirtió: “hablamos con el ministro de Salud Lugones, armamos un equipo y vamos a dar todo de baja, porque hecha la ley, hecha la trampa". No obstante, Bullrich consideró que “este descontrol hace que tengamos sembrada mucha más marihuana en cualquier lugar que en la frontera”.

“Es ley el cannabis medicinal, pero no el desvío para la venta ilegal”, añadió. Y en esa línea, fue dura contra el kirchnerismo sosteniendo que “lo que genera violencia es la impunidad, no la marihuana. No nos votaron la ley antimafia, ni la de reiterancia, ni la del registro genético de ADN. No nos votaron ninguna ley que mandamos”.