Patagonia, la locación del narcoescándalo: Viedma-Trelew-Neuquén, el triángulo de intereses de Fred Machado

Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata) y egresada del Posgrado en Periodismo de Investigación (Perfil - Universidad del Salvador). Es periodista en la sección "Política" en los medios Perfil y Posdata, en los que se especializa en temas vinculados a la gestión de Gobierno.

En la Patagonia se entrelazan los rastros de una historia que combina poder, negocios y crimen organizado. Federico Andrés “Fred” Machado, detenido en Neuquén en 2021, espera que la Corte Suprema defina su extradición a Estados Unidos en una mansión de Viedma. El escándalo que salpicó a José Luis Espert puso bajo la lupa a todo su círculo íntimo: su hermano Gastón, exsocio en Guatemala y deudor serial en su Trelew natal; su primo Claudio “Lechuga” Ciccarelli, hombre de confianza de la diputada libertaria Lorena Villaverde y con negocios en Vaca Muerta; y su hermana Malena Igoldi, emparentada con el exjuez Favio Igoldi, destituido en 2017 por mal desempeño. En este mapa de relaciones, el sur aparece no sólo como escenario, sino como epicentro de una trama que puso contra las cuerdas a la política argentina.

Antes de caer en desgracia, el empresario que hoy cumple prisión domiciliaria se había instalado en Miami, desde donde construyó fuertes vínculos políticos y comerciales en Guatemala. Aviones, desarrollos inmobiliarios y negocios mineros… esas eran sus áreas de interés. Sin embargo, nunca dejó de estar conectado con la Patagonia y la clase política del triángulo Trelew-Viedma-Neuquén conoce muy bien a su familia.

Según la acusación del juzgado del Distrito Este de Texas, Machado participó de una estructura dedicada a comprar aviones de manera fraudulenta que luego utilizaba para contrabandear cocaína hacia Estados Unidos desde Colombia, Venezuela o México. En dicha investigación quedó documentada la cifra de US$200 mil con el nombre de Espert como destinatario, el elemento que hizo explotar el escándalo en los últimos días.

El asunto se metió de lleno en la campaña y en el gobierno de Javier Milei hubo dificultades para explicar el vínculo. Después de varios tropiezos, el jueves 2 por la noche, Espert grabó un video en el que reconoció la relación con Machado, pero aseguró que los US$200 mill no fueron un aporte de campaña, sino el pago por un servicio de consultoría económica por parte de una empresa minera guatemalteca ligada al empresario preso.

El primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires no aclaró por qué no blanqueó enseguida que el dinero provenía de un contrato. Tampoco hizo mención a las 35 veces que usó uno de los aviones de Machado durante su campaña en 2019, ni a la Jeep Grand Cherokee blindada con la que se movía en aquel tiempo, a nombre del viedmense Ciccarelli.

En Casa Rosada trabajan en la estrategia para contener la situación de cara a las elecciones de octubre, pero saben que las esquirlas del narcoescándalo se esparcen. No solo tienen que defender la candidatura de Esperet, sino también la de Villaverde, que encabeza la lista al Senado de La Libertad Avanza en Río Negro. La dirigente también estuvo involucrada en una investigación judicial en Estados Unidos por tráfico de cocaína y, aunque ella lo desmiente, en su provincia aseguran que es la pareja de Ciccarelli.

Pero el asunto también inquieta a la clase política local, ya que “Lechuga” Ciccarelli fue, hasta 2019, empleado público y llegó a ser asesor del bloque Juntos Romos Río Negro, el espacio de Alberto Weretilneck. En el entorno del gobernador aseguraron a ADNSUR que el empresario no tuvo ningún cargo en la gestión actual, pero no dieron mayores precisiones sobre el vínculo con el partido en el pasado.

TRELEW: ORIGEN EN “LAS MIL” Y DEUDAS

Fred y su hermano Gastón nacieron en Trelew y se criaron en el barrio Constitución, más conocido como “Las mil viviendas”. Madre partera y padre metalúrgico, tuvieron una infancia modesta.

Fred abandonó Trelew apenas terminó el secundario y se fue a probar suerte a Estados Unidos. La periodista Cecilia Di Ludovico contó en TN, en 2022, que se instaló en San Francisco, California, donde se casó con una cosmetóloga con quien tuvo un hijo y obtuvo la ciudadanía. Empezó “desde abajo”, tuvo varios trabajos y llegó a preparar burritos en un restaurante local.

La pasión de Fred por los aviones comenzó de niño, y cuando logró juntar el dinero, hizo un curso de piloto que le sirvió para empezar a trabajar en una compañía de taxis aéreos. “Logró ganarse la confianza de sus principales clientes, famosos y poderosos, que le abrieron puertas. Sucede que el argentino se dio cuenta de que el verdadero negocio estaba en actuar como intermediario en la compra de pequeños aviones para sus pasajeros más exclusivos. Armó sus empresas (South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing) y con el tiempo consiguió nuevos multimillonarios para invertir en su negocio”, describió el artículo.

Gastón se quedó en Trelew. Según reconstruyó Jornada en 2021, se dedicó a vender aberturas a través de una empresa denominada Pina SRL, que había pertenecido a su padre. En 2016 su hermano -ya convertido en un empresario importante- lo llevó para administrar sus negocios inmobiliarios en Guatemala y él abandonó su ciudad de origen “dejando un tendal de reclamos de clientes que nunca recibieron sus aberturas”.

En Guatemala, Gastón se presentaba como “arquitecto” a pesar de no tener un título. “Los Machado construyeron en un año siete empresas en la zona de Izabal dedicadas a la construcción, los alimentos y el transporte”, describió la nota mencionada.

EL REGRESO A LA PATAGONIA: VIEDMA Y CONEXIONES POLÍTICAS

Machado estuvo en la mira de la Justicia durante años. En 2012 fue vinculado al caso de los hermanos Juliá, hijos del brigadier general José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante el menemismo, condenados en España por el contrabando de 944 kilos de cocaína. Machado les había alquilado un avión. Aunque el empresario demostró su inocencia en el caso y se determinó que no se había usado su aeronave para el tráfico, el caso lo puso en el radar.

A medida que su nombre se hacía conocido, también incrementó su influencia. En Guatemala se hizo conocido por apoyar candidaturas de políticos. Durante la presidencia de Jimmy Morales consiguió concesiones mineras, en particular de oro y plata.

Cuando fue detenido en 2021, decidió que iba a esperar el proceso de extradición en una mansión que tiene en Viedma. En la resolución del Poder Judicial de Río Negro que se resolvió el arresto domiciliario de Machado se designó como sus guardadoras a su hermana, Malena Esther Igoldi, y a su madre, María Esther Ciccarelli.

A través de Igoldi, el empresario preso está conectado con el mundo judicial rionegrino, ya que la mujer es familiar del exjuez Favio Igoldi, destituido en junio de 2017 por mal desempeño en sus funciones.

En Viedma también está “Lechuga” Ciccarelli, el primo que también conecta a Machado con figuras de la clase política local. Su nombre aparece en un decreto de 2019 de la provincia en el que se informaba su traslado del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes al bloque parlamentario Juntos Somos Río Negro. En los registros oficiales, “Lechuga” figura como empleado público desde 1999.

Desde el gobierno de Weretilneck aseguraron a ADNSUR que el hombre en la actualidad no tiene ningún cargo en la Legislatura. Además, sostuvieron que no trabajó para la actual gestión y dijeron que había sido desvinculado de Deportes, aunque sin precisar los motivos.

Ciccarelli no solo es el primo de Machado. Era el propietario de la Jeep Grand Cherokee blindada que usó Espert en la campaña presidencial 2019 y que fue atacada a piedrazos. Ese año Machado puso a disposición del dirigente uno de sus aviones para que presentara su libro en Viedma. En el auditorio, como parte del público, estaba Ciccarelli.

Desde que el narcoescándalo se instaló en los medios, Ciccarelli también fue señalado como la pareja de la diputada Villaverde. En el entorno de la dirigente niegan que exista un romance y dicen que solo son "viejos conocidos". De todas formas, tienen un vínculo de extrema confianza y hasta familiar al punto que la hija de Villaverde publicó en TikTok un video con "Ciccarelli" con la leyenda "mi papá".

Este vínculo no solo alimenta las asociaciones entre La Libertad Avanza y Machado, sino que también vuelve a poner sobre la mesa la investigación en la que quedó involucrada Villaverde en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes. En los últimos días trascendió que la diputada llegó a estar detenida por contrabandear casi medio kilo de cocaína, pero no se conocen precisiones ni documentos oficiales de la causa.

En el entorno de Villaverde no niegan el episodio y dicen sin mayores detalles: “Fue una investigación sobre personas de su entorno cuando tenía 23 años y nunca pasó nada. Fue todo desechado”. Agregaron que fue “algo personal de ella” y que “si hubiese algo no podría entrar siquiera a la Embajada de Estados Unidos y en estos dos años ya fuimos como cinco veces”.

NEUQUÉN: INTERESES MINEROS EN VACA MUERTA

Al igual que su primo, Ciccarelli también construyó una carrera empresarial en el sector minero. De ahí que sea señalado como su testaferro o prestanombre. El diputado rionegrino Martín Soria es uno de los que lleva meses hablando en público de Machado, su familia y las conexiones con La Liberad Avanza y planteó el tema en más de una oportunidad en el Congreso.

Después de uno de los tantos descargos de Soria, Ciccarelli le respondió al diputado a través de una publicación en Facebook. Habló de "conjeturas falsas y malintencionadas", aclaró que él no fue "acusado ni imputado por delito alguno" y sostuvo que no es "testaferro de nadie".

Según consta en el Boletín Oficial, Ciccarelli constituyó en 2019 la empresa Petrsand, con la que se metió en el negocio de la arena silícea, un insumo esencial en el proceso de fracking utilizado en Vaca Muerta. “Lechuga” compartió el directorio de la compañía con Pablo Marcos Mac Mullen, fundador y presidente de Catamarca Energy y padre de Marcos Mac Mullen, un economista y profesor de la Universidad del CEMA (UCEMA) —semillero de dirigentes de La Libertad Avanza— que colaboró con la campaña de Espert en 2019. En la actualidad, el joven es investigador en la Reserva Federal de Estados Unidos.

Un artículo del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) contó que el empresario dio de baja la sociedad en 2021 por “inactividad” para luego registrar la firma Gold and Sand. En Río Negro, Ciccarelli encabezó la lista de pedido de autorización a las autoridades para extraer arenas.

Ciccarelli también es el presidente de Eco Friendly SA, una firma que se hizo cargo de Andacollo SA, de Neuquén, junto al inversor de la industria láctea Vidal Bada Vázquez. Según reconstruyó DataClave, Bada Vázquez y su esposa, María Cecilia Roncero, también están al frente de la empresa de aerotransportes “El Nacional”, identificada como la vendedora de una avioneta que fue interceptada en Entre Ríos con más de 350 kilos de cocaína. Se trata de uno de los casos narco resonantes de 2025 ya que sus detenidos fueron un ciudadano brasileño llamado Leonardo Monte Alto Gusmao (quien ya registra una condena por un hecho similar en su país) y la exreina de la belleza de Bolivia Jade Isabela Callaú Barriga.

Todas las conexiones de Fred Machado y los suyos levantan sospechas. El impacto político del dinero que recibió Espert preocupa al Gobierno, pero también mantiene en alerta a más de uno en el sur.