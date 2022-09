PASO a PASO, la política provincial define la cancha en la que se jugará el año próximo

Un poco de coherencia a la derecha

La polémica por la posible eliminación de las PASO en Chubut, que se nacionalizó a partir de lo publicado por ADNSUR en su columna política del domingo pasado, llevó al cruce entre el ex presidente Mauricio Macri y Gerardo Morales, entre otros dirigentes nacionales que se expresaron sobre el tema.

Pero en el plano local, quien respondió a los dichos del exmandatario nacional, a través de Twitter, fue el intendente Juan Pablo Luque, quien le ‘arrobó’ un artículo periodístico del año 2017, en la que el entonces Presidente de la Nación señalaba su “bronca” por “dilapidar 2.500 millones de pesos” en las elecciones primarias, en la que la mayoría de los frentes iba con lista única. “Coherencia, Ex Presidente…”, pidió el intendente comodorense.

Ávila sorprendió con su postura a favor de las PASO: “No considero que haya que eliminarlas”

“¿No jugabas en cualquier cancha?”

Quien salió a responder ese planteo de Luque fue la diputada nacional Ana Clara Romero: “Vi el posteo y me dio risa, el que hacía gala de jugar en cualquier cancha terminó contestando en Twitter y argumentando en contra de las PASO. Cuando sos oficialismo, el poder ordena y se pueden tener algunos discursos en contra del gasto. La realidad es que Juntos por el Cambio sostuvo las reglas de juego que impuso el kirchnerismo en su momento y más allá de la crítica circunstancial, lo cierto es que se mantuvo el sistema. Además, hoy se argumenta que pretenden ahorrar plata, pero con el cronograma alineado con Nación, como está hoy, el costo es del Estado nacional, o sea que la provincia no produciría ningún ahorro con eliminar las PASO. Además, la gente va a tener que votar igualmente en la PASO nacional”.

Othar: "La eliminación de las PASO está impulsada por un sector que entiende que el poder se les escapa"

Othar, cada vez más transversal

La postura de Othar Macharashvilli a favor de las PASO y su definición de que “quienes impulsan su derogación son quienes están perdiendo el poder” fue otro ladillo más en la pared interna que, al parecer, sigue construyendo con algunos de sus compañeros del PJ. Esta vez, quien recogió el guante fue el concejal Gustavo Reyes, quien no disimula las distancias con el presidente del Concejo, en más de una sesión.

“No me sorprende lo que piensa Othar Macharashvilli, que siempre está cercano al pensamiento del PRO”, dijo el concejal del Frente de Todos, en declaraciones a La Cienpuntouno.

Avila se enojó con los intendentes por el ‘faltazo’, pero el gobernador no los había invitado

Otro que sorprendió con su postura en contra de la eliminación de las PASO fue Jorge Ávila, quien en declaraciones a ADNSUR advirtió su preferencia para “competir” con las reglas de juego actuales, sin cambios. En la semana, el líder petrolero volvió a tomar distancia con intendentes de la zona, entre los que incluyó al comodorense Luque, por su ausencia en el encuentro con operadoras petroleras mantenido el jueves último, donde hubo anuncios de inversiones para el año próximo (con optimismo desde el ámbito político, pero con paños más fríos desde el ámbito empresario).

¿Elecciones sin PASO? En Chubut "les molesta la participación ciudadana", dijo Mauricio Macri

Lo concreto es que ‘Loma’ criticó el faltazo, cuando en declaraciones a Radio Del Mar lamentó que “los intendentes no hayan estado, yo los invité a todos, cada uno elige lo que elige peo ha habido un grave error de mucho de estos intendentes que se llenan de plata en Comodoro Rivadavia, en Sarmiento, en Trelew, Río Mayo, en el Senguer pero después cuando hay un problema en la cuenca no les preocupa nada, pero sí les preocupa cobrar las regalías petroleras”.

Quien posteriormente echó algo de luz en el tema fue el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, quien en declaraciones a la misma emisora aclaró que el encuentro había sido coordinado por el gobierno provincial con la secretaria de Energía, Flavia Royón, mientras que en esta ocasión no habían sido convocados los intendentes.

El PJ de Chubut se reunió con presidentes de Consejos de Localidad y este lunes lo hará con legisladores e intendentes

El PJ espera un proyecto consensuado para eliminar las PASO

La reunión del sábado último en la sede del PJ provincial no arrojó mayores definiciones de cara a los temas en debate público, como la posible eliminación de las PASO o el desdoblamiento electoral. “Si aparece un proyecto sin consenso, sería un mamarracho y de mínimo nos podríamos abstener”, dijeron a esta columna desde el seno partidario, en referencia a la necesidad de que haya un acuerdo previo, en el que la expectativa pasa por la posibilidad de reemplazar las primarias por un sistema de ley de lemas. En ese sentido se había expresado a mitad de semana el presidente del consejo provincial, Carlos Linares, aunque las definiciones partidarias podrían surgir del encuentro de este lunes, cuando en la misma sede de Rawson volverán a reunirse diputados provinciales, legisladores nacionales e intendentes.

Polémica por las PASO: Biss anunció que la Mesa de JxC se reunirá en Rada Tilly y convocarán a la Convención Provincial de la UCR

Futaleufú! tenemos un problema

Parece que el proyecto de renta hídrica que se frustró a último momento en Legislatura no tenía tanto “consenso” como apuntaban algunos, o bien, hubo un teléfono rojo que a última hora frenó la iniciativa que contemplaba hasta la posibilidad de enajenar la presa de generación hidroeléctrica Futaleufú. Aunque muchos entendieron que el no tratamiento en la sesión del último martes se vinculaba a negociaciones por la ley de Pesca, para que se trataran ambos proyectos en conjunto, una versión bien fundamentada daba cuenta de que en realidad el levantamiento habría respondido a un llamado directo desde el Ejecutivo provincial, activado a su vez desde más altos despachos oficiales de Nación.

Concretamente, esa versión da cuenta que había habido un llamado directo del ministro de Economía, Sergio Masa, de cuya cartera depende el área de Energía, para pedir que se frenara la iniciativa. ¿Estaría al tanto, el ‘súper ministro’, de la modificación del contrato de concesión hidroeléctrica con ALUAR, que depende a su vez de Nación? ¿Y de la iniciativa de cobrar un mayor aporte de regalías para distribuir a los municipios cercanos a la presa?.

Linares: “No le veo sentido a prohibir la reelección de los intendentes”

Al parecer, faltaban “consensuar” algunos detalles y por eso el proyecto volvió para atrás, no se sabe si definitivamente. Es que tal como informó ADNSUR, a fin de año el texto perderá estado parlamentario y si no se aprueba, quedaría definitivamente archivado.

Peces gordos y pescados varios

A propósito del proyecto de nueva ley de Pesca, que apareció a último momento para su tratamiento en Legislatura, lo que tampoco prosperó en la única sesión de la semana pasada, se dio una extraña paradoja. Hay diputados que reconocieron que el texto anterior, que había sido anunciado con suficiente antelación por el gobierno provincial, no había sido consensuado con las cámaras pesqueras. En este caso, en cambio, según contaron algunos diputados, tenía mucho mayor consenso del sector empresario, pero no tuvo discusión pública y por eso pareció que se había acordado ‘entre gallos y medianoche’, pese a que se venía debatiendo incluso desde que comenzó la polémica por la derogada ley del Fondo Ambiental Pesquero.

Morales cruzó a Macri y dijo que “el PRO es bastante violento con el radicalismo de Chubut”

Por otra parte, trascendió que hubo muchos roces internos en el bloque oficialista, ya que el diputado Rody Ingram pretendió retomar un proyecto más antiguo, que se vincula al otorgamiento de permisos pesqueros para flota artesanal de Caleta Córdova, algo que se viene reclamando desde hace varios años desde Comodoro Rivadavia.

Como fue rechazado, habría planteado su disconformidad y la negativa a acompañar el proyecto de fondo, según el fuerte rumor que circuló por esas horas. La duda que queda para las próximas semanas es si se llega a algún acuerdo para el tratamiento, lo que requerirá incluso de algún acompañamiento político de la zona sur de la provincia, puntualmente de los diputados de la zona sur que responden al intendente Juan Pablo Luque.

Mario Negri desmintió a Damián Biss y dijo que la UCR defiende las PASO en todo el país

Torres apuntado por C5N a raíz de un asesor que defiende al líder de los “copitos” (con foto “Asesor Nacho”)

El atentado contra Cristina Fernández sigue produciendo fuertes derivaciones políticas e interpretaciones variadas, a un lado y otro de la grieta. Desde el canal C5N apuntaron contra el senador chubutense Ignacio Torres, quien cuenta entre sus asesores, según el documento que mostró en pantalla el canal de Cristóbal López, al abogado Gastón Marano, quien defiende a Nicolás Carrizo.

Carrizo no es otro que el jefe de la denominada “banda de los copitos”, el grupo de detenidos en torno al intento de magnicidio. El nombre proviene de su rol como dueño de la garrafa que se utiliza para elaborar los populares “algodones de azúcar” que vendían los integrantes del grupo. El detenido también es quien puso en su estado de WhatsApp “El próximo sos vos, Alberto, tené cuidado”, tras conocerse el frustrado intento de Savag Montiel.

Terenzi: “La eliminación de las PASO es volver al oscurantismo de las internas partidarias”

Carrizo, en definitiva, es defendido por Ramiro Marda, según precisó el canal capitalino, para exponer que el abogado se desempeña también como asesor de Torres en el Senado, a partir de su tarea en la comisión bicameral dedicada a temas de inteligencia interna.

De sumario por posible destitución en la provincia a posible jueza del Tribunal Oral Federal

Mientras avanza el sumario contra la jueza penal Mariel Suárez en el Consejo de la Magistratura, por aquella polémica visita al preso ‘Mai’ Bustos y las imágenes que trascendieron sobre la extraña conducta de la magistrada, en pasillos tribunalicios circula una versión que indica que la magistrada habría tenido excelentes resultados en sus concurso para ser jueza el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En esos exámenes, ya habría atravesado con las mejores calificaciones la etapa técnica y sólo restaría una entrevista personal, donde también se juegan temas vinculados al peso político de los postulantes.

La voz de Yhosva y la alquimia para ganar votos a la que apelan los políticos chubutenses

El tema que empiezan a preguntarse algunos es qué sucedería si el sumario que debe exponer sus resultados en octubre, en el seno del Consejo de la Magistratura, tuviese un resultado adverso para la jueza provincial, en el que eventualmente podría promoverse un juicio de destitución. La misma duda abarca a la posibilidad de que se avance en la investigación penal abierta contra la jueza, a raíz de que se formó también una causa en la que se le imputa un presunto incumplimiento de deberes de funcionario público para concretar aquella entrevista con el preso.

Manes: “Biss tiene que ir por más porque va a ser parte de esta revolución que está pasando en el país"

Las dudas por ahora son hipotéticas, pero podría darse una inédita situación, aunque las circunstancias no son nuevas. Vale recordar que el año pasado hubo una situación parecida con el ex fiscal Daniel Báez, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia: antes de asumir en la corte provincial, el magistrado tenía una denuncia en el Consejo de la Magistratura, pero ésta concluyó con un sumario que rechazó el cuestionamiento y no hubo juicio de destitución.

Una carta al corazón de la Legislatura

El proyecto de incremento presupuestario que envió el Ejecutivo provincial a Legislatura, por 44.000 millones de pesos, en conjunto con una autorización de endeudamiento por otros 6.000 millones de pesos, contiene además una nota del Superior Tribunal de Justicia para que le destraben el tratamiento del presupuesto propio de ese sector, que a punto de terminar el año aún no fue aprobado.

Ignacio Torres participó junto a Rodríguez Larreta de un encuentro federal para desarrollar planes de gobierno provinciales

En esa presentación, desde la cúpula judicial se compromete una reducción del 30% de los cargos que se apuntaban a crear, disminuyendo en un monto importante los recursos destinados al pago de sueldos hasta fin de año, con el compromiso formal de otorgar un solo incremento salarial, que es el que ha sido otorgado hasta ahora por la Corte de la Nación. Habrá que ver si el escrito conmueve los rígidos corazones legislativos, que hasta aquí han mantenido una postura muy cerrada a la posibilidad de aprobar el presupuesto, ya que la proyección de este año es la que más creció en relación al año pasado.

Peleas en la familia judicial…

En relación a los pasillos judiciales, circuló también un fuerte rumor que involucra a un dirigente sindical de ese sector, a partir de una denuncia formulada por un juez en su contra, que lo acusó por negociaciones incompatibles con la función, por haber participado en la venta de vehículos secuestrados por el Poder Judicial, a través de terceras personas. El sumario interno fue promovido por el juez Gustavo Toquier en el año 2019, en contra del ex titular del sindicato Judicial, Raúl Belcastro.

Según las versiones circulantes, el sumario habría sido concluyente en contra del sindicalista, quien se acogió a la jubilación, de acuerdo con esa especie, para evitar la exoneración. El litigio responde a un viejo enfrentamiento entre el sindicato y el magistrado, quien afrontó un juicio penal por sus actuaciones en relación al concurso de Oil Combustibles y un sumario del Consejo de la Magistratura, que lo sancionó administrativamente por aquel rol, aunque sin promover un juicio de destitución.

El propio Belcastro se defendió asegurando que la denuncia fue una respuesta a los testimonios que el sindicato dio en contra del juez, al tiempo que alega que el sumario no tuvo conclusiones en su contra: “yo no fue notificado de ninguna sanción y si fuera así, no podría jubilarme. He renunciado porque tengo 42 años de servicios y cumplí la edad en abril de este año”, aseguró el dirigente, que en las últimas elecciones del sindicato cedió su lugar en la conducción y ocupó sólo un rol de vocal.

El cuestionamiento se vinculó a un terreno propiedad de la familia del ex dirigente, en el que se albergaban vehículos con créditos prendarios impagos y ejecutados para remate: “Hubo una denuncia penal para que me investiguen y tampoco avanzó, porque no se constató ninguna irregularidad”, sostuvo Belcastro, quien condujo el sindicato judicial por más de 20 años.