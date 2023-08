PASO 2023: “Está previsto que haya demora en la carga de datos a nivel nacional” advirtió el secretario electoral de Chubut

A días de las elecciones PASO en todo el país, el secretario electoral del Juzgado Federal de Rawson, Enrique Kaltenmeier, advirtió que “está previsto que haya demora en la carga de datos” en relación a los resultados “por la complejidad de la elección” tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la propia Provincia de Buenos Aires.

El funcionario judicial recordó que la elección del domingo próximo “se trata de una primaria que es simultánea con la de CABA que va con voto concurrente (dos urnas) y también simultánea con la de la Provincia de Buenos Aires (el distrito más poblado del país) que tiene todas las categorías locales” remarcó, en relación a que votarán además de cargos nacionales, también provinciales e intendentes, entre otras categorías.

Comodoro solidario: se le rompió el vehículo para repartir leña y un vecino le regaló su camioneta

“Ya prevén que eso va a demorar la carga de telegramas a nivel nacional y además si bien los datos se pueden poner a disposición de las 21 horas, procuran que haya una representatividad de esa información. Es decir, no brindar una tendencia tergiversada por la poca carga de información” afirmó.

Y explicó que desde la Dirección Nacional Electoral “están estimando una demora en la publicación de los datos del escrutinio provisorio, incluso después de las 21 horas, hasta tanto tener 20, 30% de mesas escrutadas cargadas como para que ya sean tendencias más o menos fidedignas. Que no sea algo desnaturalizado por apresurarse y cargar un telegrama”, indicó.

Se conocieron más datos de "la bola de fuego" que iluminó el cielo de Chubut

Recordó que la elección de este 13 de agosto es nacional “por lo tanto la maneja la Dirección Nacional Electoral que conduce el doctor Marcos Schiavi” a diferencia de las que fueron en Trelew, de carácter municipal y la del 30 de julio que fue provincial.

Respecto al proceso de carga de datos explicó que “el Correo Argentino va a transmitir directamente los telegramas, en algunos casos, desde los mismos establecimientos porque va a hacer un despliegue de alrededor de 120 kits de transmisión. El mismo empleado del Correo va a transmitir desde el lugar donde se votó para agilizar la carga de esa información".

Y detalló que "en los casos donde no tengan esos equipos se van a transmitir desde las oficinas del Correo y todo eso se va procesar por la empresa Indra que es la que ganó la licitación de la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires van a estar los digitadores que van a hacer esa carga”, detalló.

"¿Qué carajo es eso?": las sorprendentes imágenes de una "bola de fuego" en el cielo de Comodoro

Y agregó que la página para poder seguir el escrutinio es: www.resultados.mininterior.gov.ar

SIN BOLETAS PARA DISTRIBUIR

En otro orden Enrique Kaltenmeier recordó que en Chubut “hay oficializadas para competir 31 boletas, que incluyen 26 fórmulas presidenciales y candidatos locales que van con boleta corta en las internas de las alianzas”.

en relación “al armado electoral” reveló que “no todas las agrupaciones nos han presentado las boletas de distribución o de contingencia”. Y detalló que “de esas 31 alrededor de 17 presentaron alguna cantidad de boletas para distribuir y hay 14 que no”.

Apareció la mujer de 50 años que buscaban en Comodoro

Explicó sin embargo que tal situación se puede subsanar por parte de esas agrupaciones designando “un fiscal general que las lleve”. Y recordó que “estamos en la etapa que el material electoral se arma y a modo de colaboración, no nuestro, la Ley prevé que con el material electoral se puedan llevar boletas de los partidos, que los partidos presenten. Pueden optar por no presentarlas y llevarlas directamente el domingo con sus fiscales generales. O si no tuvieran fiscales generales nada quita que un elector la pueda utilizar si la consiguió de algún modo, siendo una boleta oficializada se va a computar”.

MÁS DE 8 AUTORIDADES DE MESA

En relación a las autoridades de mesa, Kaltenmeier dijo que en Chubut se requieren de 2.832 personas (presidente y un vocal) para las 1.416 mesas. Y recordó que se trata “de una carga pública” a la que sólo se puede renunciar por problemas de salud o impedimentos de fuerza mayor que estén debidamente justificados.

Se incendiaron seis autos en el patio de una empresa del barrio Industrial

A días de las PASO, confirmó que “el registro de voluntarios lo tenemos abierto permanentemente” y detalló que quienes estén interesados en asumir ese rol deben “escribir al correo autoridadmesachubut@gmail.com y ahí le vamos a pedir algunos básicos como no estar afiliado a ningún partido, que estén en el padrón. Y luego se coordina con la persona dónde designarla”.

Agregó que la idea en Chubut es que los ciudadanos “voten en el mismo establecimiento” donde lo hicieron el 30 de julio, aunque reconoció que “hemos tenido muchos problemas con escuelas, sobre todo de calefacción”, por lo que están tratando “de evitar cualquier tipo de modificación de establecimiento, pero está la posibilidad que alguno tengamos que cambiar. Estamos en esa gestión”.

Pato Fontanet vuelve a Comodoro con Don Osvaldo: en qué fecha y cuánto sale la entrada

Y respecto al pago recordó que se trata de un esquema “que incluiría el pago tras cada elección. O sea, dentro de los 60 días como marca la normativa”.

Detalló que se abonará “de forma independiente”. Porque la compensación que está dispuesta por el Ministerio del Interior “de 40.000 pesos incluye la intervención en las tres elecciones, pero se va desagregando según cuántas elecciones se hagan efectivamente, porque si no se hace segunda vuelta presidencial, también eso va a tener una reducción proporcional y también cuántas elecciones realice efectivamente la persona. Entonces se va a ir pagando por tramos”.

CONSULTA DE PADRONES

Por último, pidió a los ciudadanos consultar el padrón por los medios oficiales habilitados para evitar inconvenientes e incluso engaños.

¿Nos están observando?: Aparecieron nuevas imágenes de posibles OVNIS en Comodoro y el valle de Chubut

“Para evitar esos riesgos hagan la consulta antes del 13 por los canales oficiales. El principal es padrón.gov.ar dónde van a encontrar la escuela, mesa y número de orden. También hay un chat de whatsapp que es oficial es +54 9 1124554444 donde se pide el número de documento, género y le va a dar la información de donde vota. Y por último, en la aplicación Mi Argentina, arriba aparece un acceso que dice Donde Voto, y la aplicación despliega los datos del padrón”.

Asimismo, en la elección del domingo volverán a usarse los denominados cuartos oscuros móviles que se instalarán sobretodo en gimnasios y asociaciones civiles que van a estar habilitados como centros de votación.