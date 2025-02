El desafío que afronta el peronismo es enorme y no se circunscribe únicamente a Chubut: basta ver la división dentro del bloque de Unión por la Patria el último jueves, con la fuga de votos al proyecto del oficialismo para suspender las PASO en el Congreso, para entender que la crisis es gravísima y que hasta alguien como Cristina Kirchner parece sufrir un debilitamiento de su liderazgo, en un escenario donde los jefes territoriales comienzan a hacer sus propios acuerdos.

En el caso de nuestra provincia, hay una historia particular que ya hemos repasado varias veces y -para no ser reiterativos- basta decir que el justicialismo perdió el control de la provincia hace una década, siendo el de Martín Buzzi en 2011 el último triunfo electoral.

Las últimas tres experiencias electorales fueron negativas, ante frentes de partidos provinciales -Mario Das Neves en 2015 y Mariano Arcioni en 2019- y ante un armado plural encabezado por el PRO y la UCR en 2023 bajo la joven figura de Ignacio Torres, que no para de “absorber” nombres del peronismo hacia su espacio.

La pesada agenda que tendrá la Legislatura de Chubut para febrero: reforma constitucional, pliegos judiciales y nuevos organismos

A pesar de que el resultado no fue una paliza ni mucho menos (117.600 mil votos de Torres contra 111.400 del justicialista Juan Pablo Luque), el golpe fue tan fuerte que al candidato peronista le tomó un año y medio levantarse, y recién apareció el último 7 de enero en un encuentro en Esquel convocado por el presidente Gustavo Fita en el que hubo una asistencia muy nutrida de dirigentes de toda la provincia.

El mapa de los asistentes sirve para una primera lectura del año, respecto a quiénes están adentro y quiénes están afuera, aclarando que entre los que todavía se sienten parte, hay una gran cantidad de cuentas pendientes de la última campaña y de decisiones posteriores que hacen ruido.

El oficialismo logró la media sanción a la suspensión de las PASO

Como era de esperar, en Esquel hubo cruces verbales y facturas que volaron de un lado al otro. Era inevitable, pero “por algo se empieza” podría decir un peronista mirando el vaso medio lleno.

A riesgo de “spoilear” el final, vamos a decir que a la foto del encuentro de Esquel hace un mes le faltó gente muy importante de Comodoro, no hubo nadie de Puerto Madryn ni de Rawson, y prácticamente -salvo alguna excepción- no hubo mujeres. Así arranca el justicialismo de Chubut el armado electoral para 2025.

Adentro y afuera

El dato de quiénes estuvieron en aquel cónclave es significativo porque es la primera muestra de cómo arranca el año el PJ, después de dos derrotas en 2023 y una renovación de autoridades partidarias con algún escándalo en 2024. El repaso de los que asistieron sirve para después analizar las ausencias notorias, ya sea porque eligieron no ir, o porque no los invitaron.

Iturrioz confirmó que "en breve vamos a ir por las detenciones de los autores" de los incendios en Chubut

El convocante fue el presidente Gustavo Fita y asistió el último candidato a gobernador, Juan Pablo Luque. Además de ellos, con cargos legislativos, estuvo el senador Carlos Linares y el diputado provincial Emanuel Coliñir (único del bloque Arriba Chubut además de Fita).

Siguiendo con el peso de un cargo institucional, estuvieron los intendentes valletanos Dante Bowen (Dolavon) y Luka Jones (28 de Julio) y el cordillerano Héctor Ingram (Trevelin). También asistió el presidente de la comuna rural de Los Altares, Alejandro Sandoval.

Ingresó a la Legislatura el expediente completo de Giacomone: quiénes respaldan su postulación y cuáles son los argumentos en su contra

El resto de la reunión lo aportaron muchas figuras locales de la cordillera, como Santiago Igón, Carlos Mantegna, Juan Manuel Peralta, Ricardo Bestene, Rafael De Bernardi y las únicas mujeres, ambas cordilleranas y autoridades partidarias, Erica Pineda y Débora Filkenstein.

Completaron el encuentro dos dirigentes históricos como Blas Meza Evans y Norberto Yauhar, siempre convocados como la voz de la experiencia para dar su visión de panorama y estrategia.

Dicho esto, queda la lectura de los que no estuvieron, lo que dice mucho y en todo caso confirma tendencias que se vienen observando. Tres intendentes de peso de Arriba Chubut no participaron: el comodorense Othar Macharashvili, el madrynense Gustavo Sastre y el sarmientino Sebastián Balochi.

Tres a favor, uno en contra y una ausente: así votaron los chubutenses la suspensión de las PASO

El dato no es menor: son los intendentes de los tres municipios más importantes en materia de padrón electoral que maneja el PJ. Los tres principales jefes territoriales del justicialismo que fueron validados en las urnas hace un año y medio, no formaron parte de la reunión para empezar a diseñar el año.

Los hermanos Gustavo y Ricardo Sastre tienen su propio partido y coquetean con Ignacio Torres. Por si quedaba alguna duda, en la recorrida esta semana junto al mandatario por el muelle Almirante Storni en la ciudad portuaria, el intendente madrynense dijo que "estamos trabajando en equipo", y reconoció que la diputada provincial de su espacio, Mariela Williams, va a seguir acompañando en la Legislatura todo lo que necesite al gobernador para mejorar la gestión.

Glinski: “Veo a los diputados de Torres muy cerca del gobierno de Milei”

Balochi no terminó nada bien la campaña de 2023 con Luque, y hubo sospechas de traiciones con las boletas, en una localidad donde -vaya casualidad- le fue bien a Torres. Entre Luque y Balochi (que esta semana se sacó una foto con Othar Macharashvili) quedaron viejas heridas que no sanaron y que parecen profundizarse.

Que no haya habido nadie más de Puerto Madryn y Rawson, localidades donde el justicialismo viene sufriendo durísimas derrotas, es una muestra del panorama difícil. Y la ausencia de mujeres muestra también cómo cuesta al peronismo formar cuadros femeninos. Pero el caso Comodoro, merece un análisis aparte.

La interna comodorense

La situación del PJ en Comodoro es grave, porque contamina a todo el peronismo de la provincia. Se trata del bastión electoral, donde siempre se viene ganando en las urnas, dentro la ciudad más populosa y que viene ejerciendo en la última década el liderazgo del partido.

Macharashvili: “Tenemos que armar un frente electoral con pertenencia chubutense”

Ocurre que el intendente actual que llegó por esa fuerza, Othar Macharashvili, tiene una interna feroz con su antecesor, Juan Pablo Luque, quien -no hay dudas y lo dejó en claro en la reunión- pretende volver a ocupar ese sillón en 2027.

Volver a ser intendente de su ciudad es la obsesión de Luque y, consciente de ello, Macharshvili va a hacer lo imposible por impedírselo, y hasta hay quienes no descartan que termine apoyando a su principal rival, Ana Clara Romero.

En el medio de ambos, está el actual viceintendente, Maximiliano Sampaoli, a quien los luquistas le facturan que está alineado con el intendente y los macharavilistas le facturan que responde a Luque. El resultado es un viceintendente harto y aislado, y con ganas de armar un proyecto propio.

Treffinger sobre el dictamen para la suspensión de las PASO: "es lo que le conviene a los argentinos"

Esto significa que el peronismo de Comodoro está partido en tres -o más-, y esta reunión fue el mejor ejemplo. Fita y Linares invitaron primero a Othar a asistir, pero el intendente le hizo el vacío a la reunión, mas todavía si iba a estar Luque. Cuando se supo que no iba a ir, 48 horas antes los organizadores lo invitaron a Sampaoli.

La respuesta del vice fue que no iba en reemplazo o segunda opción de nadie, porque él siempre había antepuesto los intereses del partido a los suyos, por lo que no merecía que lo convoquen de última. Consecuencia, ninguna autoridad del municipio más importante que cuenta con el 40 % del padrón la provincia estuvo en Esquel.

Con el apoyo de gobernadores peronistas, este jueves se debatirá en Diputados la suspensión de las PASO

Esta preocupación fue planteada en el encuentro y cuentan que Luque asumió el compromiso de solucionarlo y convocar a Othar junto a Fita y Linares a reunirse para hacer las pases. Por lo bajo, nadie le creyó, porque saben que su estrategia es diferenciarse lo máximo posible de la actual gestión para luego hacer campaña para volver en 2027, apoyándose en la imagen positiva que dejó su mandato.

Este panorama comodorense complica aún más al justicialismo de Chubut: con la dirigencia dividida en la principal localidad que tiene la función de liderar; con Madryn sin figuras así como ocurre en Rawson (estaba invitada Paula Morale y no asistió); y con Trelew apoyado exclusivamente en la imagen de Coliñir, ya que el madernismo (a pesar de que algunos análisis lo quieran levantar) está borrado del mapa y el mackarthysmo está alineado al gobierno de Torres.

Guillermo Espada James asumió al frente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano

Facturas y candidaturas

Como era de esperar, la reunión tuvo cruces picantes, aunque algunos que esperaban algo peor, dijeron “no fue tan mala como pudo haber sido”. Cuentan que los principales protagonistas de los “ida y vuelta” fueron Luque y Coliñir, y que fue el dirigente comodorense quien tiró la primera piedra.

Las cuentas pendientes entre ambos vienen de la campaña del verano de 2023 en Trelew, donde el diputado kirchenrista nunca se sintió respaldado por el comodorense, y todo devino en una presidencia de bloque en la Legislatura en la que el trelewense tuvo un rol clave al votar por Juan Pais ante la opción del candidato de Luque, que era Fita.

Además de este cuestionamiento de Luque por no haber sido oído en la presidencia de bloque, el comodorense le reprochó a Coliñir que junto a Pais “se cortan solos” en acuerdos con el gobierno en los que involucran a todo el bloque sin consultar. Un ejemplo concreto que se discutió en la reunión fue el pliego de Andrés Giacomone para el STJ.

La oposición define este lunes si apoya la suspensión de las PASO: se necesitan 129 votos

Incluso comentan que hubo averiguaciones de Luque respecto a responsabilidad en “filtraciones” por información publicada en esta columna, sobre las negociaciones con el gobierno por la votación del presupuesto, con serias sospechas a miembros de ese bloque de diputados.

Algunos presentes en el encuentro manifestaron a este analista su preocupación por la permanencia de los rencores de Luque respecto a lo que él entiende fueron traiciones que le hicieron perder la elección. “Sigue con la misma lectura un año y medio después y sin autocrítica”, admiten.

"En Chubut, impulsamos la mejor medida de todas, que es quitarle el pie de encima a la producción y al trabajo"

Entienden de todos modos que Luque es la figura más potable que podría presentar el PJ en octubre en Chubut: es el candidato “natural” porque encabezó la última lista a gobernador y sacó más de 111 mil votos, pero no lo ven convencido de asumir esa responsabilidad.

Luque no dice ni sí ni no a la propuesta que le hacen de encabezar la lista, y es lógica su prudencia, porque es mucho lo que pondría en juego: si no logra entrar al Congreso y encima pierde contra Ana Clara Romero, sería el fin de sus aspiraciones de volver al municipio dos años después. Y para colmo, hay un frente judicial con las causas de la emergencia climática que afectan a gente de su entorno más cercano y son un flanco débil si el oficialismo de Torres decide atacar por allí.

Ante las dudas de que Luque desista de asumir ese rol de candidato y jefe de campaña, ya se barajan otros nombres. Si bien en algunos mentideros surgió después de la reunión la opción del jovencito Luka Jones, de 28 de Julio, en el peronismo lo atribuyen a operaciones del gobierno en algunos medios, que no tienen asidero. De hecho, el mismo intendente lo desmintió en las últimas horas.

Lo concreto es que el nombre más fuerte después de Luque para ser candidato es el intendente de Dolavon, Dante Bowen, quien no se baja de sus aspiraciones que no son nuevas, pero aclaró al resto que dependerá de las condiciones: si hay o no PASO, si hay consenso de la mayoría del partido, y -esto no se dice, pero está- si hay chances de pelear en una elección de tercios, y no someterse a un tercer lugar cómodo que sería un nuevo papelón.

Nuevo escenario

A la luz de lo que se observa en el Congreso, en el peronismo ya se preparan para un nuevo cronograma electoral donde cada fuerza deberá resolver sus candidatos sin participación del estado, sino de acuerdo a su propio criterio.

En el PJ de Chubut saben que hay otros espacios que simpatizan con el gobierno que seguramente querrán meter la cuchara -siguen dando vuelta además los nombres de la última interna, con Alfredo Béliz y Miguel “Cone” Díaz- se preparan para un armado endogámico, sin aliarse demasiado con otros espacios.

El enorme frente armado en 2023 no trajo resultados, y el Frente Renovador así como Primero Chubut parecen más cerca del gobierno de Torres. Por ello, se apuntaría a algo más cerrado con reglas muy proscriptivas: la junta electoral pondría tantos requisitos que sólo los que tengan aval de las autoridades y sus firmas podrían presentar lista, ante el temor de una interna que termine mal, judicializada, y desgastando más la imagen ante el electorado.

Para armar la lista de candidatos -dos lugares de diputados nacionales-, se necesita además un nombre femenino renovador, ya que la figura más potable era la trelewense Florencia Papaiani, pero está descartada, al haber sido fagocitado el espacio del Frente Peronista en el gobierno nachista.

Si se quiere salir de los históricos nombres femeninos que han participado de listas en otros tiempos -léase Ana Llanos o Nancy González- el desafío es ir por la renovación: aparecen los nombres de las actuales vicepresidentas del PJ que son: Mónica Saso (de Puerto Madryn), Érica Pineda (de la cordillera), Alejandra Duhalde (de Trelew), y Marina Barrera (de la Meseta).

Se habló en la reunión de los distintos escenarios: uno es -como se especula a nivel nacional. con un frente integrado por Despierta Chubut y La Libertad Avanza, pero se ve muy lejano por el momento, por lo que todo apunta nuevamente a un panorama de tercios como en 2023.

Está claro que los dos grandes electores que marcan las encuestas de Chubut, son Ignacio Torres y Javier Milei, pero ninguno de ellos estará en la boleta y los votos no son transferibles, algo que esperanza al peronismo.

Además, al cambio de reglas de eliminación de las PASO, se vendrá el debut de la Boleta Única Papel, todo un desafío que quizás no sea una mala noticia en este contexto para el PJ. Todos competirán en igualdad de condiciones, y se acabará el “folclore” de militar la boleta del partido, en un momento donde la militancia peronista viene alicaída.

El PJ arranca 2025 con el enorme desafío de sanar las heridas del pasado si pretende volver a ser una opción de poder. Tiene enfrente a pesos pesados como los dos oficialismos: el de Milei -al que se prefiere apuntar exclusivamente en el discurso de una campaña nacional- y el de Torres, que buscará seguir sumando dirigentes peronistas.

¿Podrá llegar a acuerdos en los espacios que están rotos, como es el caso de Comodoro? Parece muy difícil, aunque no imposible: la única manera será que cada uno de los dirigentes deje de lado su ego y sus objetivos individuales, y sume para el bien común, algo que en el peronismo no viene ocurriendo, y es una de las razones que explican su crisis. La gran duda es si ya se tocó fondo, o si aún queda una caída todavía peor.