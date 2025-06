El sistema de salud pública de Chubut atraviesa una difícil situación que impacta de lleno en el primer nivel de atención. La Asociación Médica Gremial de Chubut (AGREMEDCH) anunció que a partir de este martes inicia una medida de fuerza por tiempo indefinido que implicará la reducción de la atención médica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la suspensión de su funcionamiento durante

La decisión se conoció tras una serie de asambleas y reuniones impulsadas por el sindicato médico de la provincia. A través de un comunicado, los profesionales manifestaron su preocupación por el deterioro del sistema y denunciaron que un médico ingresante cobra apenas el equivalente a una canasta básica total.

“En Chubut, un médico especialista que trabaja 36 horas semanales en un centro de salud cobra el equivalente a una canasta básica total. Hablamos del valor hora más bajo entre las provincias patagónicas y muy por debajo del sector privado. Esta realidad empuja a los profesionales a migrar al sector privado o a otras provincias vecinas. El impacto ya es evidente: en lo que va de la gestión 2024-2025 persiste la falta de incorporación de profesionales”, señala el texto, al que tuvo acceso ADNSUR.

Según el estado de situación elaborado por la Asociación Gremial Médica, el panorama es crítico: en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, apenas hay 2,1 médicos por CAPS, y en 2024 solo se incorporó un nuevo profesional al primer nivel de atención. A esto se suma que, en cinco años, en varias ciudades se jubilará hasta la mitad de la planta médica actual, sin recambio a la vista. “Hoy no hay currículums médicos en los escritorios de los coordinadores de áreas externas”, advierten.

También señalan que las residencias están casi vacías. “A este paso, cuando finalice la gestión del actual gobierno, el sistema de atención estará desbordado”, agregan.

La falta de renovación de profesionales, afirman, se vincula directamente con la política salarial y las condiciones laborales: con jornadas de 36 horas semanales (que incluyen los sábados), afirman los cargos dejan escaso margen para el trabajo en el sector privado. Esto obliga a los médicos a recurrir al pluriempleo, impactando en su calidad de vida y formación continua.

El sindicato explicó que la medida de fuerza no es sólo salarial, sino estructural. “Está en juego la continuidad del sistema de salud público tal como lo conocemos. Si no se actúa hoy, mañana no habrá médicos en los centros de salud de Chubut”, afirmaron.

En ese contexto, anunciaron el inicio de la medida de fuerza, que contempla dos acciones principales: la reducción de la jornada diaria de atención médica de 6 a 4 horas y la suspensión de la atención los días sábados.

“No pedimos privilegios. Pedimos condiciones laborales y salariales que permitan sostener un sistema de salud que garantice el acceso y la atención continua de los pacientes”, concluyeron.