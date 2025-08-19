La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció una serie de medidas de fuerza que complicarán vuelos a partir del próximo viernes 22 de agosto.

“Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el viernes 22/08”, informaron desde el sindicato que nuclea a los controladores aéreos del país.

Por otra parte, agregaron: “Habiéndose agotado los plazos establecidos en el Decreto 272/06, y habiendo nuestra organización actuado con responsabilidad institucional en cada una de las instancias administrativas y legales disponibles, informamos que continuaremos con el plan de lucha oportunamente presentado, en defensa de los derechos de los trabajadores y con el objetivo de alcanzar una justa y necesaria recomposición salarial”.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

CÓMO SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA DE FUERZA

Según detallaron desde ATEPSA, los paros comenzarán el viernes a las 13 y afectarán a los despegues realizados entre ese horario y las 16. La misma medida se replicará entre las 19 y las 22 de ese día. El mismo esquema se repetirá el domingo 24 de agosto.

El cronograma de medidas de fuerza informado por el sindicato.
El cronograma de medidas de fuerza informado por el sindicato.

Las medidas continuarán el martes 26, jueves 28 y sábado 30, en distintos horarios, siempre afectando al despegue de vuelos y no a los aterrizajes.

“La medida legítima solo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados”, señalaron desde el sindicato.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Por último, aclararon: “Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”.

Noticia en desarrollo

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer