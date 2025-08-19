La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció una serie de medidas de fuerza que complicarán vuelos a partir del próximo viernes 22 de agosto.

“Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el viernes 22/08”, informaron desde el sindicato que nuclea a los controladores aéreos del país.

Por otra parte, agregaron: “Habiéndose agotado los plazos establecidos en el Decreto 272/06, y habiendo nuestra organización actuado con responsabilidad institucional en cada una de las instancias administrativas y legales disponibles, informamos que continuaremos con el plan de lucha oportunamente presentado, en defensa de los derechos de los trabajadores y con el objetivo de alcanzar una justa y necesaria recomposición salarial”.

CÓMO SE IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA DE FUERZA

Según detallaron desde ATEPSA, los paros comenzarán el viernes a las 13 y afectarán a los despegues realizados entre ese horario y las 16. La misma medida se replicará entre las 19 y las 22 de ese día. El mismo esquema se repetirá el domingo 24 de agosto.

Las medidas continuarán el martes 26, jueves 28 y sábado 30, en distintos horarios, siempre afectando al despegue de vuelos y no a los aterrizajes.

“La medida legítima solo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados”, señalaron desde el sindicato.

Por último, aclararon: “Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”.

Noticia en desarrollo