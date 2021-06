Luego de que la Provincia de Buenos Aires definiera el regreso a las clases presenciales en los distritos con situación epidemiológica controlada, el dirigente gremial docente Roberto Baradel consideró que "si hay bajas temperaturas y no hay calefacción en una escuela no debería haber vuelto la presencialidad”.

“Si hay bajas temperaturas, como las está habiendo, y no hay calefacción, se continúa en el tema de la virtualidad. No tendría que haber vuelto a la presencialidad. Es un protocolo acordado entre el gobierno y los gremios. Si hay muy bajas temperaturas y no hay calefacción, se continúa en el marco de la virtualidad. Que ha pasado con varias escuelas”, sostuvo el Secretario General de Suteba en diálogo con Radio con Vos.

En ese sentido, remarcó que "se está retornando. Impactó el frío, hay muchas escuelas en donde sí se llevan adelante los protocolos. En el marco de una presencialidad cuidada, hay otras que no estaban en condiciones y por eso se postergó la vuelta de la presencialidad. Son diferentes situaciones que se han dado, pero en términos generales se están retomando”.

Además, al ser consultado sobre por qué no se llevaron a cabo las obras necesarias para mejorar la infraestructura escolar, el gremialista aseguró: "En algunos casos era mucho el deterioro. La Provincia arrastraba una cuestión de infraestructura muy grave. En la gestión de Vidal hicimos muchos reclamos por infraestructura, estuvimos varios meses. Con el gobierno de María Eugenia Vidal reclamamos el tema de la infraestructura porque también venía de arrastre del gobierno anterior. No se le dio prioridad. Se están arreglando las escuelas: muchas se pudieron arreglar y otras no”.

Por otro lado, y en diálogo con El Destape, Baradel insistió en que “algunas escuelas han tenido dificultades con el tema del frío y el tema de las estufas. Se está tratando de resolver y en otras, por una cuestión sanitaria, se sigue de forma virtual. Pero lo importante es que se toman decisiones de carácter sanitario. Y que donde se vuelve a la presencialidad es con el cumplimiento estricto de los protocolos, que venimos discutiendo del año pasado”.

“Estas decisiones son, de alguna manera, un resguardo para avanzar en una presencialidad cuidada. Cumpliendo requisitos, distanciamiento, cantidad de alumnos. La constitución de burbujas. Se está trabajando en ese sentido. Y se está vacunando, han llegado muchísimos turnos para docentes. Y esperamos que entre esta semana y la que viene se complete la vacunación de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires”, cerró.