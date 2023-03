Luego de emitir su voto en las elecciones en Trelew en la escuela 751, el senador nacional Ignacio Torres expresó “estamos contentos porque se observa mucho movimiento y entusiasmo más allá de las tensiones lógicas de cualquier interna porque se le da vida al Frente”.

“Hoy es un día bisagra para la consolidación de ‘Juntos por el Cambio’. En lo personal, lo vivo con un entusiasmo particular porque Trelew es mi pueblo. Dentro de mi proyecto provincial, Trelew tiene un lugar protagónico. En ese esquema, tenemos que trabajar todos juntos en este Frente –independientemente- de este resultado”, aseguró.

“Lo primero que tenemos que hacer es arreglar las veredas porque se nos quedó encajado mi abuelo en un pozo. Mi abuelo siempre quiere venir. Fuimos a desayunar y quería venir igual. No entendía que no era la elección provincial. Me llena de orgullo su ejemplo con 95 años porque los más grandes entienden la importancia del voto más allá que los más jóvenes. Le dan mucho valor a la Democracia y la importancia de dar un mensaje con su voto”, consideró.

Terminó el carnaval, pero las máscaras siguen activas en la política de Chubut

“Fue muy emocionante lo que vivimos en el Teatro Español con lo que implica el lugar para la historia de Trelew y la recuperación de la Democracia. Hay una mística que está creciendo en cantidad de adherentes y es un envión para las elecciones provinciales”, evaluó.

Las impugnaciones previas

"Hicieron impugnaciones por el color de la boleta, los avales, por el padrón y hasta por un apellido al que le faltaba una letra. Desde el minuto 1, hubo vocación que no continúe la Interna. Quisieron bajar a Merino pero no lo lograron porque la Justicia nos dio la razón y –ante cualquier futura impugnación- nos van a volver a dar la razón. No es algo que me preocupe en lo más mínimo”, afirmó.

“Para mí, van a impugnar todos los votos porque quieren complicar y embarrar el comicio para abrir el paragüas en el caso probable que pierdan. Es triste pero estamos entusiasmados porque sabemos que va a ser una elección bisagra”, enfatizó.

Pagliaroni: "Lo que hizo el PRO con los padrones es una truchada y vamos a ir a la justicia"

“Esta elección influye a nivel provincial y –a título personal- porque vivo en Trelew, quiero que mis hijos vivan en una ciudad segura y con oportunidades. Estoy metido en el proyecto porque estoy convencido que es lo que Trelew necesita”, agregó.

Incidentes

“Hay que votar de la manera más amigable posible. Está mal querer impugnar todos los votos y está mal querer poner carteles. Apelo a la responsabilidad de todos para que tengamos un comicio tranquilo y demos el ejemplo a las nuevas generaciones con la importancia de votar y sin ‘poner palos en la rueda’. Creo que esta Interna vamos a tener entre 2000 o 2500 votantes”, completó Torres.