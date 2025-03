Para Linares, "Othar es el jefe de la ciudad, pero no lo dejan actuar como corresponde"

El senador nacional y exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, brindó su análisis sobre la actualidad política de la ciudad y el desempeño del intendente Othar Macharashvili. Durante la entrevista con ADNSUR, destacó la importancia del diálogo y la continuidad en la gestión política para sostener el crecimiento de la ciudad.

Linares remarcó que Comodoro ha experimentado un desarrollo significativo en los últimos años y que la actual administración municipal enfrenta desafíos que requieren una política de trabajo coordinado. "Othar es parte de un proyecto político que ha transformado la ciudad. Sin embargo, noto que hoy el diálogo dentro de la gestión no es fluido, hay interlocutores que no eran parte de este proyecto y que no están acompañando la continuidad del plan de gobierno", señaló.

Marín confirmó que YPF se retirará de Chubut y de todas las áreas maduras para invertir solo en Vaca Muerta

Uno de los puntos que resaltó el senador es la falta de protagonismo del intendente en temas claves, como el laboral y el petrolero. "El intendente debe posicionarse y trabajar en conjunto con la provincia para defender los intereses de Comodoro. No se trata de enfrentarse con el gobernador, sino de encontrar el equilibrio que permita seguir impulsando el desarrollo local".

Además, Linares subrayó que el contexto económico y la crisis nacional han afectado la gestión municipal, complicando la continuidad de obras y proyectos. "La devaluación generó un freno en muchas iniciativas. Hay obras que deben refinanciarse y renegociarse, lo que retrasa su ejecución. La burocracia también es un problema que debería resolverse para agilizar la política pública".

Conmoción y dolor por el fallecimiento de un querido profesor del Colegio Dean Funes de Comodoro

Por otro lado, abordó la relación entre el intendente Macharashvili y el viceintendente Maximiliano Sampaoli, considerando que las tensiones pueden derivar de alianzas electorales que no siempre se traducen en una gestión armoniosa. "Las elecciones generan acuerdos políticos, pero la gestión es otra cosa. Hay que dejar de lado los intereses personales y trabajar con una visión de conjunto. Tanto Othar como Maxi son personas de bien y estoy seguro de que lograrán alinear los objetivos en pos de la ciudad".

Finalmente, Linares reafirmó su respaldo al intendente, confiando en que logrará imprimirle mayor volumen político a su gestión. "Othar es el jefe de la ciudad, de eso no hay duda. Tiene un desafío importante. Debe consolidar su liderazgo y mantener a Comodoro en la senda del crecimiento. La ciudad necesita una municipalidad fuerte, con políticas claras y continuidad en los proyectos. Estamos para acompañarlo en este camino".

De piloto de la Fuerza Aérea a pionero en seguridad: la historia de Sergio Ambrosio, creador del Centro de Monitoreo de Comodoro

El futuro político de Comodoro Rivadavia sigue en construcción, con una gestión que busca consolidarse en un contexto desafiante y con la mirada puesta en sostener el desarrollo logrado en los últimos años.