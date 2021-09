No hay dudas de que el economista Javier Milei fue la gran sorpresa de las elecciones PASO 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, y a ese asombro inicial se sumaron este miércoles las declaraciones del dirigente, quien aseguró que Domingo Cavallo fue "el mejor ministro de Economía de toda la historia".

“Yo hablo con Cavallo. Discutimos de economía, hablamos de economía. Definitivamente, es una de las tantas personas con las que hablo. Hablo con todas personas que han hecho cosas importantes. Para mí es un honor hablar con Cavallo. Hablo con él y con Roque Fernández”, afirmó Milei sobre el ex funcionario.

Y agregó, en diálogo con La Once Diez, que gracias a él, “el primer gobierno de Carlos Menem fue el mejor de toda la historia”.

“Cavallo hizo la Convertibilidad y la Argentina tuvo un incremento de la producción como nunca en la historia”, consideró.

“En YPF trabajaban 75 mil personas respecto a la YPF privatizada de 5 mil personas”, recordó además sobre el periodo de presidenica de Menem.

Al ser consultado sobre con quienes trabajaría de cara al futuro del país, Milei sorprendió al asegurar que está dispuesto "a tener lazos con el peronismo no colectivista”.

“Puedo trabajar con los liberales, con los libertarios, con los conservadores, con la derecha, con los menemistas y con los halcones de Juntos por el Cambio”, sumó.

Y cerró: “No puedo tener nada con las palomas porque son socialdemócratas, no puedo tener nada con la UCR porque son la Internacional Socialista, no puedo tener nada con la Coalición Cívica porque son más socialistas que los radicales y no puedo tener nada con el Frente de Todos porque son de izquierda”.