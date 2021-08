Luego de la polémica por la difusión de una foto que muestra a Alberto Fernández, Fabiola Yañez y otras 9 personas celebrando el cumpleaños de la primera dama en Olivos, el dirigente liberal Javier Milei cuestionó al presidente, y dijo que "es un traidor que ni siquiera respeta sus vínculos más profundos”.

Los dichos del precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires llegan poco después de que en un acto público celebrado en Olavarría el mandatario responsabilizara a su esposa por la violación de la cuarentena.

“Hay una cuestión indignante y que es propia de toda la oligarquía política: le termina echando la culpa a un tercero. Eso es aberrante. Le está echando la culpa a otro de un error de él, de algo que no debería haber pasado en su esfera. Es su pareja y es más aberrante todavía”, planteó Milei en Radio Rivadavia.

En ese sentido, aseguró que "lo que está mal es que la culpa de uno se la intente cargar a otro", y que "eso es lo que caracteriza a la corporación política".

"Lo que está demostrando es que no tiene límites a quién echarle la culpa. Está dispuesto, con tal de zafar, a condenar a un familiar”, planteó.

“Es espantosa la estrategia. Lo está mostrando como un ser humano arrastrado, miserable. Le está echando la culpa a un ser de su entorno para sacarse la culpa él. Es la versión de los políticos malos, pero reloaded”, agregó además el economista.

Y cerró: “El Presidente está dando muestras de ser un absoluto inmoral. Mientras que él le estuvo fijando las normas al resto, no estuvo cumpliendo con las reglas que él estaba imponiendo. Cuando se habló si él estuvo con determinadas personas, yo dije que no era central el tema de con quién se metía en las sábanas. Tampoco era importante. Mientras que lo pagara con nuestra plata, no había problema”.