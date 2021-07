El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a apuntar este jueves contra el gobierno de Alberto Fernández, y aseguró que "solo un milagro salvará la economía argentina".

El mandatario, quien en reiteradas oportunidades ha tenido posturas críticas hacia la gestión de su par argentino, dijo además que se trata de un “régimen que no dio resultado en ningún lugar del mundo”-

“Miren lo que está pasando en la Argentina. Estuve allá en 2019 y dije que si la izquierda volvía al poder, íbamos a necesitar una operación acogida en Rio Grande do Sul. La clase A ya empieza a dejar la Argentina”, apuntó.

Por otro lado, se mostró crítico con la prohibición de las exportaciones de carne definida por Fernández durante este año, al considerar: "Interferencia directa del presidente [Fernández] en los medios de producción.. prohibida la exportación de carne por 30 días diciendo que iba a bajar el precio y el pueblo podría comprar.. el precio no solo subió sino que faltó (carne) en las góndolas o en los frigoríficos”.

"He mostrado a dónde quiere volver ese otro lado [la izquierda] y cómo están los países que han apoyado. No voy a hablar más de Cuba y Venezuela, hablemos de la Argentina. El régimen que defienden no dio resultado en ningún lugar del mundo”, sumó durante un Facebook Live en la que prometió presentar evidencias de un supuesto fraude en la elección presidencial de 2014 en su país.

Y cerró: “Todos vamos a pagar un precio caro si las elecciones son equivocadas. Necesitamos urnas democráticas y confiables en Brasil”.