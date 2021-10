El candidato a Senador por el partido Independiente del Chubut (PICH), Cesar Treffinger, habló este jueves sobre la campaña de cara a las próximas elecciones, y aseguró que “necesitamos hombre y mujeres que se paren firmes, mas allá de sus ideologías y fanatismos, para defender los derechos de las familias Chubutenses”

“En el análisis que yo hago, creo que va a ser una elección muy pareja, también dependerá de como cada uno trabaje las causas y como el vecino valore esas casas, además la historia de los actores tanto candidatos como funcionarios o políticos conocidos de acuerdo a su gestión ya sea en diez años o veinte y toda la trayectoria que tengan. Yo creo que la valoración de la gente va a ir por ese lado, pero para mi esta todo abierto", aseguró el candidato en diálogo con Rodrigo Mansilla sobre cómo vivió el resultado de las PASO.

Y consideró, respecto a las elecciones generales: “Va a captar mayor cantidad de votos, quien cambie la agenda, entienda los problemas de la gente y los ponga por delante".

En ese sentido, consideró que "en la provincia del Chubut la agenda prioritaria son los problemas de la gente y no la agenda nacional", y que "es un error para todo aquel espacio que no interprete eso y no se de cuenta que la economía, la situación social de la provincia, lo que estamos pasando todos los días y demás".

"Es lo que debemos poner delante del carro, son las prioridades; es lo que esta esperando el vecino, el chubutense, el ciudadano, es que la política se ocupe de los problemas de la gente y no que tome agendas nacionales. Creo que el que mejor sepa leer eso, interpretarlo, además escuchar y hacer contacto con la gente llevándole una propuesta que empaticen esa realidad, es de gran valoración y considero que la gente lo va a tener muy en cuenta mas haya del voto enojo o voto castigo, que lo produce la angustia del enojo", agregó.

Siguiendo con su reflexión, Treffinger remarcó que "hay que ser muy reflexivo y tener memoria también porque el pasado nunca tiene nada nuevo que ofrecerte, con lo cual si uno vota enojado, fastidiado o angustiado con el voto castigo por este partido de tenis que juegan de un lado y del otro de la grieta, donde la sociedad es la pelota y no da mas pero quieren seguir jugando por ello vamos de un extremo al otro".

"Si seguimos para este lado -dijo- creo que no hemos aprendido del periodo ,que fue desde el 2015 al 2019, donde precisamente el partido que nos gobernó a nivel nacional el único mérito que demostró tener fue el Marketing”.

"Vamos a trabajar para restituir todos estos prejuicios que no pusieron en esta situación decadente, porque hay una realidad, los problemas de plata se arreglan con plata (...) Yo creo que hay que empezar por lograr que la sociedad entienda y todos entendamos que hay que seleccionar a nuestros representan, tenemos que revisar cual es la trayecto, la preparación, el despertis de cada una de las personas y entender que necesitamos hombres y mujeres, mas allá de las ideologías política y los fanatismos, que realmente estén preparados para representarnos y que realmente tengan la vocación no solo de servicio sino también la convicción de pararse firme, con quien se deban parar", reflexionó.

Con respecto al recorrido de campaña por la provincia, aseguró que según su visión, "estamos muy bien de cara a las elecciones generales, ya comenzamos el recorrido al interior de la provincia y con muy buena recepción de los ciudadanos”

"El sábado salgo para Esquel, el equipo me está esperando allí junto a Marcelo Rubia candidato en 2° lugar para diputado nacional quienes están desde ayer en la localidad visitando a los vecinos de la cordillera y llevando nuestra propuesta, me sumo no solo yo sino también mi compañera de formula Andrea Toro del Partido Independiente del Chubut, también mi compañera de candidatura de Comodoro la doctora Maira Frías primera candidata a Diputada Nacional; ambas son personas esplendidas y son dos mujeres enormes, tremendas, lideres desde todo lugar que representan el genero femenino y realmente le hacen honor, madres trabajadoras, con muchas trayectorias, ambas doctoras del derecho", sumó.

Y cerró: "Esas son cosas que cuando uno arma una lista y ofrece una propuesta tiene que saber valorar, seleccionar personas de bien con trayectoria como preparación que realmente puedan representar a la familia chubutense".