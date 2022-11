La ATECh ratificó el paro previsto para este martes porque la oferta salarial del Gobierno no satisfizo al gremio. Así lo confirmó el dirigente de ATECH, Carlos Magno, quien en dialoga con ADNSUR alertó que “la incorporación del adicional del decreto 970, sin haber previsto un incremento más allá del adicional, iba a producir una disminución en el sueldo en una parte del conjunto de los trabajadores que tienen un solo cargo”.

“Una vez resuelta esta incorporación que fue el único tema de la paritaria anterior, habíamos advertido lo que iba a impactar. Fue uno de los motivos –además de la insuficiencia de la modificación en el salario- y por eso la ATECh tiene la posición de no aceptar la propuesta salarial y mantener en pie la medida de fuerza”, explicó.

Nuevo paro de ATECh: cuándo será

“Ahora esperamos que se concrete la reunión que solicitamos desde esa paritaria. La ATECh pide una nueva reunión para evaluar una propuesta y para realizar una mejora para poder alcanzar la canasta familiar”, afirmó. “Una de las partes que se pudo negociar en la última paritaria es que todo ingrese antes del cierre del 2022. Es decir, que no quede nada pendiente para el 2023 y no se vea afectada la negociación del 2023 que esperemos que comience en febrero”, señaló.

“Con la incorporación del adicional en los últimos 2 o 3 meses, hubo un impacto en el bolsillo que va a ser mayor comparado con que se cargue en el salario básico. Esto tiene que ver con la composición de nuestro salario básico. Todos partimos desde el mismo básico en la carrera en que estemos pero impacta de manera distinta. De esta manera, quienes tuvieron un adicional de $1.4000 tuvieron una mejora en otros salarios porque pasó a ser sueldo de bolsillo y no pasaba por el resto del proceso”, aclaró.

ATECh ratificó el paro propuesto para el viernes 4 de noviembre

“Ahora –cuando se transforma en un 10% en el salario básico- los 18000 deberían ir íntegros al salario básico y sería más de un 10%. Pero lo transformaron en un 10% e impacta en una disminución respecto de lo que una parte del conjunto docente cobraba con el adicional. No puede ser homologado porque ninguna negociación puede ir a la baja o impactar en una disminución en el conjunto de los trabajadores”, advirtió. Situación de los retirados y pensionados “El gobierno hizo una propuesta de una mejora mínima de 2% sobre un adicional que no es remunerativo. No se traslada al salario de los jubilados.

Esto nos queda con el adicional que no tiene el carácter de ser remunerativo. Advertimos que los docentes que están en situación de jubilación no van a poder ver ese impacto en sus respectivos sueldos. Luego tienen sus problemas para que el ISSYS lo pague. Esa suma completa no es remunerativa”, añadió.