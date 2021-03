CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La modelo y diputada por la provincia de Santa Fe, Amalia Granata, cuestionó este jueves a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por el reloj Rolex "de oro" con el que acudió al alegato por la causa del Dolar Futuro.

"Los políticos viven del Estado toda su vida. Ellos critican a los gorilas y oligarcas y son ellos, fijate en qué autos andan. Critican a la oligarquía que son ellos mismos, es un relato", aseguró Granata en diálogo con el programa "Informados de todo verano", que se emite por América TV.

Y sumó: "Cristina siempre criticó a la oligarquía y anda con un Rolex de oro que se le cae la muñeca y una cartera de 50 mil dólares, es un relato contradictorio todo el tiempo".

Tras la crítica, el periodista Mauro Federico salió a confrontarla por sus dichos. "Te molesta que usen un Rolex...", le retrucó, a lo que la diputada respondió: "Sí, sabes qué, sobre todo si se lo compran con plata del Estado".

"¿Y vos qué sabes si se lo compran con plata del Estado?", desafió el periodista.

"Contame cuál fue el último trabajo privado de la ex presidenta. O me vas a decir que fue un abogada exitosa y se lo compró de su estudio jurídico. Por favor, dejen de subestimar a la gente con estas cosas que no es tonta", finalizó la ex modelo no sin antes pedir a la gente que tenga en cuenta esas cosas a la hora de votar.