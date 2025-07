Papaiani entre la gestión ante un crudo invierno y el quiebre con el PJ: “Me siento más valorada en el espacio del gobernador Torres"

Florencia Papaiani comenzó detallando el intenso trabajo desplegado por el gobierno provincial para asistir a las familias afectadas por la ola polar que dejó nevadas inéditas incluso en el Valle.

“Fueron eventos extraordinarios, con muchas alertas rojas. Desde el viernes monitoreamos junto a intendentes y jefes comunales para reforzar la ayuda donde más se necesitaba”, describió en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite por canal 12.

En ese punto, destacó la importancia de la “coordinación interministerial” y la previsión para llegar con el ‘Plan Calor’ antes de que las rutas quedaran intransitables. Semana clave para Torres: relanzamiento del bloque patagónico con agenda nacional y armado del Frente Provincial

La ministra relató situaciones dramáticas en la meseta central con familias que quedaron sin luz, gas y agua durante varios días.

“Hubo pedidos de todo tipo: leña, frazadas, agua potable, ropa de abrigo. Incluso se dieron incendios en viviendas por calefaccionarse como podían”, lamentó.

A su vez, subrayó el esfuerzo de los equipos provinciales y municipales y criticó la ausencia de apoyo nacional: “El gobierno nacional se ha corrido de estas obligaciones. Hoy el Estado provincial está solo”.

En ese contexto, Papaiani valoró la decisión del gobernador Ignacio Torres de priorizar la presencia estatal y reforzar la ayuda con fondos provinciales.

“Siempre he tenido el respaldo para responder a situaciones que antes cubría la Nación. El presupuesto es finito pero no podemos abandonar a quienes más lo necesitan”, afirmó.

RENUNCIA AL PJ: “LA DIRIGENCIA BUSCA MÁS EXPULSAR QUE CONVOCAR”

En un tramo de la entrevista, Papaiani confirmó su renuncia formal al Partido Justicialista. “Fue una decisión difícil. No renuncio a mis ideales, pero sí a un espacio donde la dirigencia busca más expulsar que convocar”, consideró.

Criticó la falta de autocrítica y apertura del PJ y opinó que la eliminación de las PASO fue "un tiro en el pie" para el partido.

Asimismo, reconoció que su decisión se precipitó tras la expulsión de Gustavo Mac Karthy y las sanciones a otros históricos referentes. “Hoy el PJ se ha vuelto un partido expulsivo con una mirada chiquita. Me quedo con la militancia pero no con una dirigencia que amenaza y no permite crecer ni debatir”, afirmó.

Consultada sobre el futuro del peronismo provincial, la ministra fue contundente al asegurar “el 60% del PJ está por fuera de la estructura. El partido queda en manos de cuatro o cinco que no representan a nadie. Hay mucho peronismo fuera del partido pero adentro cada vez menos convocatoria”. Además, lamentó que figuras jóvenes y con proyección “hayan sido marginadas o forzadas a irse”.

“ME SIENTO CONTENIDA EN EL GOBIERNO PROVINCIAL”

Sobre su rol actual, Papaiani enfatizó que en el gobierno de Torres nunca le impusieron condiciones políticas. “Jamás me pidieron que dejara mi afiliación o que me sumara a un espacio. Me convocaron para trabajar por la provincia y siempre tuve libertad. Me siento contenida, lo valoro y -por eso - este sábado voy a estar por una decisión personal en el lanzamiento del partido político ‘Despierta Chubut’ en el teatro Español de Trelew”, anticipó.

Torres insistió con que sería un error "conceptual" un acuerdo entre el PRO que representa y La Libertad Avanza

Finalmente, adelantó que seguirá haciendo política desde su convicción peronista pero fuera del PJ. “Voy a seguir militando y aportando desde donde me sienta valorada. Hoy, eso lo encuentro en el espacio que lidera Ignacio Torres. El tiempo dirá cómo seguimos construyendo”, concluyó.

El lanzamiento de “Despierta Chubut” este sábado marcará un nuevo capítulo en la política provincial en el contexto previo a las elecciones legislativas de octubre cuando sube la temperatura política provincial con los espacios políticos que definen sus estrategias en la búsqueda de nuevos consensos y liderazgos para una etapa que se avecina cargada de alto voltaje desde todo punto de vista.