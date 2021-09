La dirigente peronista sostuvo que "el único Estado que estuvo presente durante la pandemia fue el Estado nacional, que amplió las terapias intensivas, apuntaló hospitales en el interior, envió respiradores y ahora vacunas, acompañó a quienes pasaron un mal momento, tendió una mano a los comerciantes, lo que demuestra que hay un gobierno nacional atento a la problemática que vivimos en la provincia”

"Es hora de que el gobernador, Macri y sus candidatos que están en las listas del Chusoto y Juntos por el Cambio y que se desentienden de la crisis que vivimos, se hagan responsables de sus gestiones en nuestra provincia y en lugar de describir diagnósticos se arremanguen para ayudar. Bastante daño hicieron", expresó.

Papaiani, que este miércoles concentró actividades de campaña en el Valle, dijo que "por donde uno recorre lo que recoge es angustia, porque la gente la está pasando mal pero también por otro lado esperanza en que la Provincia empiece a tener un horizonte de salida después de tocar fondo.”

"Han sido cuatro años de macrismo que olvidó a la Patagonia y a Chubut sumado a un gobierno provincial ausente, vacío de propuestas y sin rumbo. El golpe es muy duro, pero estamos confiados que con legisladores nacionales que conozcan los problemas y sepan qué puertas hay que tocar, la situación va a cambiar", manifestó la precandidata a senadora.

Papaiani señaló que el domingo próximo "se definen dos modelos de país, nuestro modelo impulsa el desarrollo, el trabajo, la producción, independientemente del lugar del país en el que vivamos. Si gana Juntos por el Cambio ya sabemos cómo gobernó, ya sabemos el lugar que Chubut tuvo en ese país que gestionaban, no somos electoralmente una provincia con peso para ellos, somos números, no existimos. No hay que olvidar que durante el macrismo nosotros perdimos todos los beneficios que teníamos, era imposible gestionar, había que explicarle a los funcionarios nacionales en las condiciones que vivíamos, que no teníamos veredas calefaccionadas como creían, que necesitábamos de la presencia del Estado. Votar por ellos es retroceder a un pasado que ya conocemos", enfatizó.