Pamela David afirmó que Karina Milei usa un reloj de 35.000 dólares y desató una polémica

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, informó que tomará medidas legales contra la conductora Pamela David. A través de su cuenta en la red social X, Milei negó una afirmación hecha por David respecto a que poseía un reloj Rolex con un valor de 35.000 dólares. Además, calificó esa acusación como parte de una campaña de desprestigio y publicó imágenes para respaldar su versión.

La polémica se originó a raíz de unos comentarios realizados por Pamela David en un video que la propia funcionaria compartió. En ese fragmento, la conductora pone en duda la procedencia de un supuesto artículo de lujo que pertenecería a la secretaria general de la Presidencia.

“Nadie habla del Rolex de 35 mil dólares que tiene Karina”, afirma David en la grabación. La conductora agrega una reflexión sobre la capacidad económica de la hermana del Presidente: “Si es repostera no es Maru Botana, para tener un reloj de 35 mil dólares”.

La presentadora también sugirió un blindaje mediático en torno a la funcionaria. “Tiene tanto poder que nadie habla. Lo tenía acá”, aseveró David en el clip.

La respuesta de Karina Milei y el anuncio de acciones legales

“Es falso”, escribió Karina Milei de forma contundente en su publicación y vinculó las declaraciones con prácticas de la política tradicional. “Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron”, señaló.

En el mismo posteo, confirmó las medidas que tomará. “Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias”, advirtió la hermana del Presidente. “Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras”, concluyó.