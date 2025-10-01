El Gobierno del Chubut informa que el viernes 3 de octubre se depositarán los haberes correspondientes al mes de septiembre para los jubilados de la Administración Pública Provincial, mientras que el lunes 6 se hará lo propio con los sueldos del personal activo.

En ambos casos, los salarios estarán disponibles al día siguiente, a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut: el 4 de octubre para el pasivo y el 7 para el sector activo.

Noticia en desarrollo

