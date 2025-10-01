CHUBUT
Pago de sueldos: confirmaron la fecha de cobro de los empleados públicos
La Provincia informó que primero se depositarán los haberes de los jubilados de la Administración Pública y luego se abonará al personal activo.
El Gobierno del Chubut informa que el viernes 3 de octubre se depositarán los haberes correspondientes al mes de septiembre para los jubilados de la Administración Pública Provincial, mientras que el lunes 6 se hará lo propio con los sueldos del personal activo.
En ambos casos, los salarios estarán disponibles al día siguiente, a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut: el 4 de octubre para el pasivo y el 7 para el sector activo.
Noticia en desarrollo
