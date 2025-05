Pagliaroni instó a la UCR a "explorar nuevos caminos" y avanzar con un acuerdo con LLA en Chubut

A días de la Convención Radical que se celebrará el 24 de mayo, el exdiputado provincial de Chubut por la UCR, Manuel Pagliaroni, expresó su visión sobre el futuro del radicalismo en la provincia, haciendo foco en la redefinición de alianzas políticas y el rol que el partido debe asumir frente al nuevo escenario nacional y local.

"Estamos con la expectativa de qué es lo que va a definir la Convención, sobre todo qué autorización le va a dar a las autoridades en cuanto a la posibilidad de concretar alianzas, con quién sí, con quién no", señaló a ADNSUR, al tiempo que remarcó la importancia de los métodos de selección de candidatos dentro de esos posibles frentes.

En este sentido, el dirigente radical planteó una propuesta concreta: “Nosotros hemos sugerido que se haga a través de una boleta única, ya que va a haber boleta única en la elección general. Debiera ser una condición que el radicalismo ponga que se elijan los candidatos de esa manera”.

Pagliaroni también advirtió sobre los cortos plazos legales entre la presentación de alianzas (7 de agosto) y la definición de candidaturas (17 de agosto), lo que podría complicar la realización de internas partidarias tradicionales. “En 10 días es prácticamente un imposible que se haga un proceso interno”, sostuvo.

Respecto de las alianzas electorales, Pagliaroni fue enfático: “Juntos por el Cambio está absolutamente devaluado ya desde hace bastante tiempo”. En ese sentido, recordó que “hasta hace dos años había dos dirigentes nacionales del PRO —Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich— que operaban para que no se rompiera Juntos por el Cambio. Hoy uno está compitiendo por fuera del PRO y la otra se fue a La Libertad Avanza”.

Sobre la posibilidad de una alianza entre el radicalismo y el espacio de Javier Milei en Chubut, Pagliaroni afirmó: “Yo creo que sí, que hay que explorar otros caminos. El radicalismo debe tener una vocación aliancista, pensando en cómo construir una provincia cada vez mejor”.

También dejó en claro sus límites ideológicos: “Con el peronismo no, con el ChuSoTo no”, reafirmando una línea histórica del partido.

Consultado sobre las diferencias ideológicas entre el radicalismo y La Libertad Avanza, admitió que el debate existe, pero relativizó sus consecuencias: “La misma discusión se dio con Macri en 2015. Muchos decían que el límite era Macri, y sin embargo se construyó un espacio común con ejes como desplazar al kirchnerismo del poder y construir un frente no peronista, no populista”.

Pagliaroni puso el foco en la voluntad del electorado por sobre los intereses de la dirigencia: “La estrategia está dada por la dirigencia, no por el votante. Yo creo que lo que se debe pensar es qué piensa el electorado, qué piensa el votante histórico del radicalismo. A mí no me cabe ninguna duda que en el balotaje entre Massa y Milei, el votante radical se sintió identificado con la propuesta de Milei”.

Por último, dejó abierta la posibilidad de acuerdos pragmáticos incluso entre sectores hoy enfrentados: “No sé si el PRO y La Libertad Avanza van a competir en el mismo espacio, pero Macri está haciendo esfuerzos para acercarse a Milei. No descarto que eso suceda. Hasta ideológicamente, está más cerca de La Libertad Avanza que del radicalismo”, concluyó.

La Convención del 24 de mayo se anticipa como un punto de inflexión para el radicalismo chubutense, donde se pondrán sobre la mesa viejas estrategias y nuevos escenarios.