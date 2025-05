Pagliaroni criticó a la “UCR institucional” y reconoció contactos con los libertarios en Chubut

El ex diputado provincial y dirigente del radicalismo chubutense, Manuel Pagliaroni, cuestionó duramente a la conducción provincial de la UCR por su alineamiento con el gobierno de Ignacio Torres, al que calificó como “sometido” a las decisiones del mandatario provincial. Además, reconoció que mantiene diálogo con referentes de La Libertad Avanza en la provincia y planteó que muchos radicales, aunque no lo digan abiertamente, se sienten más cercanos al proyecto de Javier Milei.

Pagliaroni aseguró que el radicalismo conducido por Gustavo Menna “no tiene una estrategia propia” y que “acompaña en silencio” decisiones del Ejecutivo provincial que antes hubiera cuestionado. “No hay una voz propia, no hay disidencia. Es un radicalismo que ha perdido su capacidad de incidir”, afirmó, en declaraciones al programa Actualidad 2.0.

El ex legislador fue más allá y denunció una “frialdad política” dentro del partido, al que ve sin fuerza para ejercer un rol propositivo dentro de la coalición de gobierno. “El radicalismo está sometido a los intereses y mandatos del gobernador Torres. No hay una oposición interna ni una paridad real en la toma de decisiones”, sostuvo.

Libertarios y radicales: contactos con Treffinger

Pagliaroni reconoció contactos con figuras del espacio libertario en Chubut, como César Treffinger, y señaló que esos vínculos son parte de una dinámica política habitual en una provincia chica, pero también responden a una afinidad creciente entre parte de la UCR y La Libertad Avanza. “Intercambiamos opiniones y miramos con atención lo que está pasando en el país. La realidad es que muchos votantes radicales y también dirigentes se sienten hoy más identificados con Milei que con el radicalismo oficialista que responde a Torres”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que esta cercanía no significa renunciar a las banderas históricas del partido, como la defensa de la educación pública. “Mis hijas estudian en la universidad pública, y yo la voy a seguir defendiendo. Pero también hay que reconocer que muchas cosas se venían haciendo mal. No todo es blanco o negro”, explicó.

Escenario electoral y futuras alianzas

De cara al calendario electoral, Pagliaroni anticipó que habrá movimientos en el tablero político. Dijo que la fecha límite para la presentación de alianzas en Chubut —el 7 de agosto— marcará un punto de inflexión, y no descartó un eventual acercamiento entre el oficialismo provincial y los libertarios. “La Libertad Avanza no arriesga bancas, pero el PRO y el peronismo sí. Torres podría buscar un acuerdo con Milei por necesidad, no por convicción”, analizó.

Aunque hoy no ocupa cargos partidarios ni públicos, Pagliaroni aseguró que su postura representa a “un grupo importante de radicales” que comparten su visión pero que prefieren no manifestarse por temor a represalias o por su vinculación institucional con el gobierno provincial. “Hay una incomodidad que se está haciendo sentir. Tarde o temprano, eso va a generar un cambio de rumbo”, cerró.