El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, brindó una conferencia de prensa desde Rawson este lunes por la mañana, donde brindó mayores precisiones sobre la cancelación de la deuda salarial que el gobierno de Chubut mantenía con los empleados del Poder Judicial.

"El viernes a la noche quedó acreditado los haberes adeudados así que damos por terminada esta etapa", dijo Vivas, tras recordar que esta gestión se comenzó hace más de un año y medio, donde se autorizó al Poder Judicial a tomar una préstamo. "Se trata de abril y mayo" dijo sobre los meses abonados y recordó que "ese dinero lo paga el Ministerio de Economía.

El titular del STJ recordó que venía teniendo conversaciones con el gremio y la asociación por la deuda salarial. "Les pedí una semana porque no salía el préstamo. Pero intempestivamente se hace una movilización" donde afirmó que se le comunicó desde el gremio que priorizaban los incrementos salariales por encima de la cancelación de la deuda. "Fue sorpresivo porque no era lo que veníamos hablando", dijo Vivas

"No estamos en contra de los incrementos generales pero queremos ser prudentes. Pareciera ser que no les interesaba que los pusieran al día sino hablar de un incremento salarial. Es cierto que me corrieron el arco", manifestó.

Finalmente, señaló que el tema salarial no está en agenda en estos momentos porque el objetivo era la cancelación de la deuda. "Me parece fuera de lugar salir hoy a hablar de incrementos salariales" cuando se acaba de saldar una deuda muy importante donde los trabajadores judiciales están "al día".