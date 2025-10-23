Este jueves 23 de octubre se supo que Pablo Quirno será el nuevo canciller argentino en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia en las últimas horas ante el presidente Milei.

De esta manera, Quirno dejará de ser el secretario de Finanzas para asumir como ministro de Relaciones Exteriores.

“Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!”, expresó en su cuenta de X.

Denuncian que golpearon a un funcionario municipal en la celebración del Día de la Lealtad

QUÉ DICE EL COMUNICADO DEL GOBIERNO

“El nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”, expresaron.

“De esta forma, el presidente Javier G. Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión promercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno. El lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”, agregaron en el comunicado.

“Además, el nuevo canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente, y seguirá impulsando la batalla cultural que lidera el presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad”, indicaron.

Con el apoyo de centros de jubilados, la Legislatura sancionó la ley de protección integral de los adultos mayores

LA TENSIÓN Y LOS ÚLTIMOS DÍAS DE WERTHEIN COMO CANCILLER ARGENTINO

Durante el fin de semana pasado, la continuidad de Werthein se puso en tela de juicio no solo dentro del gobierno, sino también desde su propio entorno. El desgaste se aceleró luego de las desprolijidades en la reunión del presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Otro factor fueron los trascendidos por el malestar e incomodidad por parte de Werthein que generó el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el gabinete. Guía para votar en Chubut: qué se elige, cómo se vota y qué se define en el referéndum

Desde Las Fuerzas del Cielo, espacio que se encolumna detrás de Caputo, criticaron en duros términos al diplomático argentino tras el encuentro entre Milei y Trump.

La Cancillería es un lugar que generó conflicto desde el inicio de la gestión de Milei. Werthein desembarcó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace casi un año, en lugar de la experta en finanzas Diana Mondino, quien dejó el Palacio San Martín en malos términos con la cúpula libertaria.

Según informó Clarín, antes de presentar su renuncia el ministro firmó los traslados de decenas de diplomáticos de carrera al exterior. Cada mudanza cuesta entre 10.000 y 20.000 dólares, lo que generó polémica por las medidas de austeridad que se pregonan desde el gobierno, que había suspendido esos traslados con el argumento de falta de fondos.

Comodoro Rivadavia, con chances de quedarse con todas las bancas de diputados en Chubut

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR