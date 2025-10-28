Este martes 28 de octubre por la tarde, Pablo Quirno asumirá como nuevo canciller argentino, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia en los días previos a las elecciones legislativas. Cabe recordar que su salida se produjo luego de semanas de tensiones dentro del oficialismo y rumores sobre cambios en el equipo diplomático.

El evento se desarrollará a partir de las 17 horas, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, cuando el presidente le tome juramento, en un acto que reunirá a sus familiares y a los ministros del gabinete.

“Nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre. Y hoy (el sector diplomático) va a seguir siendo representado por un coloso que viene del Ministerio de Economía, que es Pablo Quirno”, afirmó Milei luego de los resultados electorales del domingo, acerca del nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

UNA FIGURA CERCANA AL CÍRCULO PRESIDENCIAL

De perfil técnico y con experiencia en temas económicos, Quirno mantiene una buena relación con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Ambos compartieron en marzo pasado una gira por Canadá, donde participaron de una cumbre con más de un centenar de ejecutivos del sector minero interesados en invertir en el país. Desde entonces, su nombre comenzó a ganar peso dentro del entorno presidencial.

La salida de Werthein se venía gestando desde hacía semanas. Dentro de la coalición libertaria, algunos sectores expresaban malestar por su manejo en la Cancillería y por las versiones sobre la eventual incorporación del asesor Santiago Caputo al gabinete. El desgaste se profundizó tras el encuentro entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, que dejó al descubierto descoordinaciones en la agenda y en la comunicación oficial.

Desde Las Fuerzas del Cielo, el espacio que responde a Caputo, se lanzaron duras críticas contra Werthein después de esa reunión. Además, al diplomático se le atribuían filtraciones de información sensible a la prensa, lo que terminó por aislarlo dentro del Gobierno.

TRANSICIONES Y REVISIONES PENDIENTES

Antes de su renuncia, Werthein había firmado 83 traslados de diplomáticos a distintas embajadas y consulados, programados para concretarse entre enero y abril del próximo año. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo adelantaron que esas designaciones serán revisadas minuciosamente por el nuevo canciller y su equipo.

La llegada de Quirno, en este contexto, no solo implica un recambio en la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino también un intento de Milei por reforzar la cohesión interna y proyectar una imagen de estabilidad en el frente externo.

UN DESAFÍO DIPLOMÁTICO Y POLÍTICO

Con la jura de este martes, Quirno se convertirá en la figura clave de la estrategia internacional del Gobierno, que busca profundizar la relación con Estados Unidos y atraer inversiones. Su gestión comenzará bajo la mirada atenta de los distintos sectores libertarios, en un escenario donde la política exterior se mezcla con la interna.

El desafío, ahora, será demostrar si el “coloso” que el Presidente elogió podrá sostener el delicado equilibrio entre diplomacia, economía y política que exige el cargo.

