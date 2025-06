Othar sobre las críticas a su gestión: “No me voy a quedar focalizado en las críticas porque hay que construir”

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, participó este martes del lanzamiento de la segunda edición de Educo, una propuesta educativa y participativa que reúne a distintos sectores de la comunidad en torno a la formación, la innovación y el desarrollo local.

“Este es ya la segunda edición. Esta, como bien han escuchado, se centraliza más en lo que hace a Comodoro hacia futuro. No solamente Comodoro, sino toda esta región”, explicó el jefe comunal, quien destacó la importancia de la articulación entre sectores. “La conformación de todas estas acciones vienen dadas con una participación importante de muchos sectores: desde las empresas, desde la universidad, desde los colegios, desde los centros de estudiantes, desde los gremios. Y sinceramente es una muestra de que juntos podemos lograr muchas cosas y que vamos a seguir haciéndolo”.

Othar sobre la condena a Cristina Kirchner: "Es una señal preocupante para una democracia ya debilitada"

Macharashvili remarcó el enfoque de la propuesta en torno a las nuevas tecnologías, la capacitación y la inclusión laboral. “Trabajamos desde jerarquizar la educación, la formación en las nuevas tecnologías, en lo que son los nuevos empleos y en aquellas capacidades que también los gremios nos están marcando. Por eso hemos tenido este último año convenios fuertes con la Fundación UOCRA para el trabajo de las mujeres. Educo es un trabajo de todos y para todos”.

Consultado por la prensa sobre su presencia en la movilización convocada por la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el intendente indicó que tiene previsto viajar a Buenos Aires. “El día sábado hemos tenido una reunión virtual con los intendentes de la FAM y convenimos en poder estar juntos los que podían estar. Yo tengo todo previsto para poder estar allá, así que si Dios quiere y la salud de mi madre quiere, estaré allá”.

Cambios en el gabinete de Othar: Ostoich asumió en Obras Públicas y Turienzo es el nuevo asesor letrado

En otro tramo de la entrevista, se refirió a los lanzamientos de candidaturas a diputados nacionales por parte de otros intendentes: “Me parece bien que todos aquellos que tengan voluntad y que tengan ganas de participar en los cargos públicos lo hagan. Estamos en un Estado democrático y todos tienen las mismas condiciones”.

En cuanto a las críticas que viene recibiendo desde el espacio del exintendente Juan Pablo Luque, Macharashvili expresó: “Cada uno tiene su forma de ver la gestión, y más un exintendente que puede tener su pensamiento crítico. Yo tomo todas esas críticas con el valor y la fuerza que corresponde. En algunas cosas podrá tener razón, en otras no. Pero yo no me voy a quedar focalizado en la crítica, porque tenemos un gran trabajo por delante y hay que construir. La construcción es entre todos”.

La Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Kirchner y la expresidenta quedará detenida

“Yo no hablo para la tribuna, hablo para la gente”, agregó el intendente, quien sostuvo que se está reuniendo con otros jefes comunales de la región, incluso de otras provincias. “Creo que de esto tenemos que salir fortalecidos todos juntos. Acá nadie se salva solo”.

Finalmente, se refirió a los rumores sobre una eventual renuncia del viceintendente Maximiliano Sampaoli. “Después de que vino del viaje no (hablamos), pero sinceramente yo lo tomo como un rumor y en algunos casos como unos rumores maliciosos que no contribuyen a nada”, dijo. Y añadió con claridad: “Yo no tengo ninguna información al respecto y lo hemos hablado con Maxi, y Maxi no me ha transmitido eso”.

Beliz y Goic lanzaron su candidatura, con fuertes críticas al PJ: "Glinski, Luque y Linares son el peronismo de oficina, nosotros el de la calle"

Macharashvili no descartó posibles cambios en su gabinete, aunque aclaró que dependerán de las necesidades. “Los cambios se van dando en función de las necesidades y de las condiciones que nos marque el futuro. Cambios puede haber o como no puede haber”.