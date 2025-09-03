La reunión se desarrolló en el marco de la visita del intendente Othar Macharashvili a la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Se trataron distintos temas en común, con especial énfasis en la situación de la industria petrolera y en las distintas estrategias que se están llevando adelante con vistas al futuro, teniendo en cuenta el gran potencial de la región respecto a recursos energéticos y marinos.

El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, quien también participó del encuentro, precisó que “se realizó un repaso general de todos los componentes productivos, de empleo y de las condiciones en las que están evolucionando las estrategias de la provincia de Santa Cruz en la cuenca del Golfo San Jorge”.

Continuando en ese tenor, indicó que se dialogó acerca de la situación de YPF en la región y las acciones que está llevando a cabo la vecina provincia “para resolver los problemas en relación con la salida de la empresa, no solo en lo que es producción y empleo, sino también en cuestiones ambientales”.

En esa línea, el funcionario remarcó que se hizo hincapié en las distintas posibilidades que la Patagonia tiene en lo relativo a recursos marinos, portuarios y energéticos. Asimismo, puso en valor la diversificación productiva, citando como ejemplo “la constitución de la empresa estatal Santa Cruz Puede, que está abordando integralmente la producción de alimentos, lo que significa un gran apoyo al sector rural”.

Además, se exploraron distintas iniciativas respecto al vínculo y el desarrollo de estrategias en común entre las ciudades costeras patagónicas, lo que “naturalmente debe ser compatible con las acciones provinciales llevadas a cabo por cada uno de los gobiernos”.

Por último, Zárate manifestó que se invitó formalmente a las empresas y al gobierno de Santa Cruz a formar parte de la 11.ª edición de la Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre, en el predio ferial. “Este evento es muy bien valorado porque facilita el debate, los análisis y los intercambios entre los distintos actores”, cerró.

PANORAMA EN SANTA CRUZ

El gobernador Claudio Vidal firmó días atrás el decreto por el que se licitarán las 10 áreas que YPF le devolvió a la provincia. “En las próximas horas van a estar publicados los pliegos”, confió una fuente del gobierno provincial ante ADNSUR, que había anticipado el domingo anterior la inminencia de esta decisión.

Los 10 bloques de áreas involucrados en el proceso de reversión son: Los Perales–Las Mesetas; Las Heras–Cañadón de la Escondida; Cañadón León–Meseta Espinosa; El Guadal–Lomas del Cuy; Cañadón Yatel; Pico Truncado–El Cordón; Cañadón Vasco; Barranca Yankowsky; Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte; Los Monos.

Según divulgaron fuentes gubernamentales en las últimas horas, el proceso podría insumir un plazo de entre seis y siete semanas para completar todo el proceso licitatorio, desde la venta de pliegos y recepción de propuestas hasta la adjudicación. Si no hay contratiempos, la apertura de ofertas podría concretarse entre la segunda y la tercera semana de octubre.