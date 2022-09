Othar Macharashvili ratificó su decisión de pelear por la intendencia de Comodoro: “Soy un oficialista crítico y lo digo”

Este miércoles, Othar Macharashvili ratificó su postura de presentarse a las próximas elecciones para la intendencia de Comodoro Rivadavia. Por otro lado, restó importancia a su posible encuentro con Ricardo Sastre, quien visitará la ciudad en las próximas horas y rechazó especulaciones sobre una posible alianza política en la que el madrynense encabece una fórmula a la gobernación.

“Charlaremos del deporte y de la política, con Ricardo nos una relación desde antes de la política, una cosa es el marco personal y otra el institucional. Si lo recibo, será como vicegobernador a cargo de la gobernación y charlaremos del deporte, que nos une mucho también y de la política”, dijo el funcionario.

“No hay que buscar ninguna picardía ni buscar candidaturas –indicó, en diálogo con Actualidad 2.0-. Lo que yo sí digo es que Othar Macharashvilli va a ser precandidato a la intendencia de Comodoro Rivadavia”, resaltó.

También reiteró su convicción de que la función pública se ejerce a través del diálogo con distintos espacios políticos y no sólo con quienes pertenecen al mismo sector, a propósito de sus reuniones y buena relación con dirigentes de Juntos con el Cambio, los que le han valido no pocas críticas hasta chicanas de que sus posiciones resultan más cercanas a la oposición que al oficialismo.

En relación a las obras contempladas en el proyecto de presupuesto nacional 2023, indicó que ya ha comenzado a analizar el tema junto al senador Carlos Linares y opinó que “lo que falte, lo tendremos que ir a reclamar todos juntos, porque no sirve que cada legislador lo haga desde su partido político, porque de ese modo pierde el vecino. Debemos ir todos en bloque, incluso con legisladores de Santa Cruz para conseguir los proyectos que necesita la región”.

En ese orden, reconoció que en el proyecto falta incorporar proyectos como los vinculados a las obras hídricas, pero manifestó que esto se podrá incorporar a partir de gestiones conjuntas, para lo cual, señaló, “el senador Linares ya está cursando comunicación a intendentes y referentes de otras zonas para trabajar en conjunto por la incorporación de estos temas”.

“Todos estos temas, como el aterrazamiento del Chenque que ya tiene le proyecto pero faltan los fondos, los debemos ir a gestionar, al igual que el suministro de agua para la ciudad o el interconectado. Necesitamos ir en bloque, yo soy un oficialista crítico y lo digo, aunque hay otros que son críticos y no lo dicen. Yo sí, porque hay cosas que no nos dan y no nos tienen en cuenta, entonces debemos ir todos juntos, no como Frente de Todos o Cambiemos, sino como un solo bloque junto a legisladores nacionales, gobernadores, intendentes y diputados provinciales. No por ser del FDT me voy a callar la boca”.