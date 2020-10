COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este sábado, el viceintendente Othar Macharashvili repudió una imagen que circuló por las redes sociales. En ella se observa una mujer junto a su bebe tranquilamente en la playa de Rada Tilly, frente a dos policiales que le indican que se retire del lugar.

Recordemos que en el nuevo decreto provincial detallan que la circulación sigue siendo por terminación del DNI, exceptuando los domingos que habrá libre circulación. Sin embargo, continúan prohibidas las reuniones sociales y no se puede permanecer en playas ni plazas de la ciudad.

Esta medida fue definida por Macharashvili como una "total falta de criterio" en una publicación en su cuenta de Twitter, la cual fue respaldada por la concejal local Viviana Navarro.

Respondiendo dicho tuit, argumentó: "No sé entiende ,en serio no se estaría entendiendo. Me parece que está faltando un poco de conducción, no?? Las cosas claras. No confundan a la gente, por favor!!", expresó.