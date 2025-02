Othar Macharashvili: "Vamos a reactivar la obra pública con fondos municipales"

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó este domingo el acto central por el 124° aniversario de Comodoro Rivadavia.

En el evento estuvieron presentes el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna; el senador nacional; Carlos Linares la senadora nacional, Ana Clara Romero; el diputado nacional, José Glinski; el embajador de la República de Bulgaria en Argentina; Stoyan Mihailov; diputados provinciales; el intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi; el intendente de Las Heras, Antonio Carambia; la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira; el intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute; el intendente de Trelew, Gerardo Merino; el intendente de Sarmiento, Sebastián Balocchi; la jefa comunal de Lago Blanco, Micaela Bilbao; el vice intendente de Comodoro, Maximiliano Sampaoli; concejales de Comodoro y de Rada Tilly, el cónsul de Bolivia, Gonzalo Querasatacori; miembros del Gabinete Provincial y Municipal, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el capitán de fragata Radko Muevsky del buque San Cirilo y San Metodio; autoridades del Centro de Veteranos y de la Unión de Ex combatientes de Malvinas, el copresidente internacional de la UNESCO, Alexandre Le Voci Sayad; la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco; el rector de la Universidad de Sofía de Bulgaria, Gueorgui Valchev; el presidente de la Cámara Federal de Comodoro, Javier Leal de Ibarra; el secretario general del SOEM, Omar Unquen; autoridades de la CGT Regional; el presidente de Petrominera, Héctor Millar; el gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Horacio García; el gerente de CAPEX, Cristian Altamirano; el gerente de Regional de Chubut CAPSA, Flavio Tubo; el gerente de Urbana, Levan Macharashvili; la administradora del Puerto, Digan Hernando entre otras autoridades.

El trágico final de María e Irina, las mochileras que fueron violadas y asesinadas cuando viajaban a Comodoro

En su discurso, el intendente señaló que “estos 124 años, para nosotros, los que nacimos y nos criamos acá, son importantísimos. Esta es una ciudad que nació desde el mar hacia el cerro y que fue buscando su futuro. En los primeros tiempos, también el problema del agua era prioritario. Por eso, valoro mucho el anuncio primario que hizo el gobernador y tenemos que pujar todos juntos para que esto se concrete. Los que escuchamos al vecino sabemos que no le importan los colores políticos, sino las soluciones, y eso lo podemos conseguir si vamos juntos.”

“Somos una ciudad que ha dado todo por el desarrollo del país y en el contexto que estamos transitando, nuestro compromiso es claro, cuidar los puestos laborales y garantizar que cada familia tenga oportunidades en esta nueva etapa. En ese camino impulsamos una iniciativa muy importante como es fortalecer a nuestros trabajadores en nuevas competencias, en sintonía con los cambios tecnológicos y las nuevas inversiones. Esta iniciativa, destacada por la Organización Internacional del Trabajo, representa una herramienta clave para afrontar los desafíos del empleo”, destacó.

El descuartizador de Las Torres: un crimen siniestro y un final violento

Asimismo, Macharashvili añadió que “el futuro de Comodoro lo construimos entre todos, por eso quiero valorar a la UOCRA por tomar la iniciativa y confiar en que podemos lograr juntos la formación de los trabajadores en estos tiempos y un párrafo aparte a la rama femenina que se puso al hombro este desafío de lograr más y mejor trabajo para las mujeres”.

“La Cuenca del Golfo San Jorge no es eterna pero sí lo es la capacidad de nuestros vecinos, por eso estamos impulsando nuevas industrias, apostando a la diversificación”, remarcó y sostuvo además que “hoy, haciendo todo lo que venimos haciendo,vamos a poder lograr que ese desafío del hidrógeno verde, pueda ser una realidad, pero para llegar a eso, tenemos que trabajar juntos. Debemos tener una ley que la contemple, tenemos que hacer que las inversiones lleguen y esas inversiones se traducen en más puestos laborales”, detalló.

Un histórico local de Comodoro fue reemplazado por un bazar chino: ¿una nueva era del comercio minorista?

Por otra parte, el intendente, subrayó que “pusimos en marcha un plan de ordenamiento territorial con pavimentación, servicios esenciales y equipamiento urbano. Gracias al acompañamiento de los concejales, pudimos logar destrabar y volver a poner en valor obras. Hoy, en estos 124 años podemos anunciar que estamos en condiciones de reactivar la obra pública con fondos municipales y que estamos trabajando en forma conjunta con los intendentes y el gobierno provincial para que el Estado Nacional con estas herramientas, como es el canje de deuda que tenia esta provincia, pueda transformarlo en obras esenciales”.

“La obra de PROMEBA de Fracción XIV y XV, que se iba a realizar con fondos nacionales, hoy el gobierno provincial rescindió el contrato con la empresa y conjuntamente con la Cooperativa vamos a resolver el tema del troncal de cloacas y agua desde Fracción XV hasta Avenida Chile. Esta obra para nosotros es trascendental porque afecta a la salud de miles de vecinos”, enfatizó.

Es de Comodoro, viajó a Puerto Montt y quedó impresionada con los precios de un supermercado

En cuanto a la educación, sostuvo que “vamos a seguir trabajando para que los chicos de nuestra ciudad puedan acceder a infraestructura escolar como corresponde. Por eso en nuestra escuela municipal, de la que estamos muy orgullosos, vamos a terminar el edificio, que también pasó por esa crisis de 2024, donde toda la obra estuvo complicada. Pudimos rescindir el contrato a fin de año y renegociar otras obras. Y en esta en particular, les garantizamos a padres y directivos el ciclo lectivo 2025. Se pusieron aulas transportables de primera generación para tal fin y ya preparamos la licitación para que en los primeros días de marzo, se avance con el proceso de obra de esta escuela”.

En otro orden agradeció a los representantes de la UNESCO por “lo que se está haciendo con ciudad AMI (Alfabetización Mediática), y lo que se está certificando en Comodoro, no es solo para nuestra ciudad, sino para todas las ciudades de esta provincia. Ya se está trabajando con otros intendentes, haciendo estas interacciones. Esta es la forma en la que concebimos hacer la política, trabajando en conjunto”.

Benjamín, el nene de 6 años atropellado en Comodoro, lucha por su vida en el Hospital Regional

Por último, sostuvo que se va a priorizar “el trabajo de poner en valor el producto marino, no sólo la pesca, sino la producción y la cría es fundamental. Estamos trabajando ya con la boya, con los valores para poder mostrarle a los inversores que en Comodoro se puede criar peces, no sólo en agua salada, sino en agua dulce y vamos a trabajar con los municipios que tienen ríos y lagos. Comodoro siempre ha sido la ciudad que empuja hacia adelante, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque trabajamos para lograrlo”.

Anuncio obra Acueducto

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, no pudo estar presente en el acto, ya que se encontraba realizando las gestiones correspondientes para obtener los fondos necesarios para la concreción de la tan ansiada obra del Acueducto, que garantice el servicio para toda la ciudad. De todas maneras, envió un saludo a través de un video, en el que señaló que “quiero felicitar a todos los comodorenses en su aniversario. Quiero ser claro en este mensaje porque después de muchos años, podemos hablar de un tema central como el acceso al agua”.

Aniversario de Comodoro: ¿qué artistas se presentan este sábado en el Predio Ferial?

En cuanto a las gestiones para llegar a hacer esto posible, señaló que "el cambio de una deuda vieja por una nueva, a una tasa menor, pura y exclusivamente para hacer obras de infraestructura, eso es un logro para todos los chubutenses y esa obra que vamos a hacer con esta negociación, es el acueducto, que cuesta mas de 100 millones de dólares y es totalmente necesaria para poder tener algo tan básico como el acceso al agua. El compromiso es lograr esta obra antes de que termine mi mandato. Ya está garantizado con el desendeudamiento y con la mejora de la calidad crediticia, el acceso al financiamiento para poder hacer la obra”, remarcó.

Inauguran la segunda etapa del Parque de la Ciudad: tendrá Wi-Fi, juegos, un escenario y playones deportivos

En ese sentido, el vice gobernador, Gustavo Menna, destacó “el trabajo conjunto entre la ciudad y la provincia como en cada localidad de Chubut. En este aniversario era importante poder dar respuestas. El gobernador fue claro, podemos anunciar el inicio de una obra que tiene que ver con una de las demandas más grandes que tiene la ciudad. Cuando hay convicción, trabajo y seriedad, las cosas se pueden lograr”.

Comodoro: Ciudad AMi

En el acto estuvo presente, además, el copresidente internacional de la UNESCO, Alexandre Le Voci Sayad quien tomó la palabra y luego de las felicitaciones a la ciudad por su nuevo aniversario, manifestó que “no tengo presentes físicos, pero tengo buenas noticias para Comodoro. En los días que estuve aquí, miré todos los proyectos de Comodoro y hay una intención de que las políticas de tecnología y educación se articulen para que toda la ciudad esté lista para los retos que sabemos que son muchos, en estos tiempos. Esta ciudad trabaja para el bien común y es por ello que Comodoro será la primera ciudad de América Latina que se candidatea para la certificación de UNESCO de Ciudad AMi”, concluyó.