El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, analizó el impacto político de las elecciones legislativas celebradas en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo nacional sufrió una dura derrota frente al peronismo. En su lectura, el resultado expresa el malestar de la sociedad frente al ajuste y la falta de transparencia en la gestión del gobierno de Javier Milei.

“Primero hay que aclarar que se trató de elecciones provinciales, no nacionales, porque hubo confusión con eso. Para mí fue un acto positivo, con mayor participación de la que se esperaba. La gente tomó conciencia de que debía votar, y lo que quedó en claro es que un distrito que representa el 42% del electorado le quitó la confianza a la política nacional”, señaló Macharashvili, en el marco de la presentación del Distrito Salud.

El reclamo de Torres a Macharashvili: “Comodoro necesita dar muestras de que hay una política de alivio fiscal para que lleguen nuevas inversiones”

El jefe comunal destacó que Buenos Aires es “una de las provincias más afectadas por el ajuste, con la falta de inversión en obra pública, en salud y en rutas”. A esto se suma, dijo, “lo que salió a la luz sobre la falta de transparencia en los actos públicos nacionales”, factores que consolidaron la victoria del peronismo encabezado por Axel Kicillof.

Macharashvili consideró que el resultado electoral es un mensaje directo para el Ejecutivo nacional: “Esto es un signo que también lo sintió el presidente. Reconoció errores políticos, pero ahora debe escuchar, bajar ese grado de crispación y de soberbia, y actuar en pos de un país más integrado. Todos queremos equilibrio fiscal, pero no a costa del sufrimiento de la gente”.

Avanzan las obras de la vecinal del barrio 30 de Octubre con playón techado

Para el intendente, el voto en Buenos Aires reflejó el cansancio social ante medidas que “en algunos casos fueron positivas y en otros no, pero que en definitiva generaron un ajuste que la sociedad no está soportando”. Además, agregó que gobernadores de distintas provincias están reclamando una mesa de diálogo “para trabajar en temas que permitan que la gente viva mejor” y que ese reclamo apunta a un modelo más federal.

La respuesta a Torres por la zona franca

Durante la entrevista también fue consultado por las declaraciones del gobernador Ignacio Torres, quien había reclamado a la Municipalidad de Comodoro que se adhiera a exenciones de tasas para inversores en la zona franca. “El municipio jamás tuvo carga impositiva sobre los inversores o potenciales inversores en la zona franca. Por ley no tenemos incumbencias ni gravámenes en ese ámbito”, aclaró Macharashvili.

Inauguraron la red de gas que beneficiará a 73 familias del barrio Don Bosco en Comodoro

El intendente interpretó que lo que buscaba Torres era “que todos colaboremos para que haya más inversiones en esta zona y se generen empleos y divisas de exportación”. En ese sentido, aseguró que el municipio acompaña esa visión, aunque reiteró que no existe potestad legal de la Comuna para fijar o eximir impuestos en ese territorio.

Presentación del Distrito de Salud

Este lunes en las instalaciones del CEPTur, el Municipio llevó adelante la firma del acta compromiso para la conformación del Distrito de Salud Comodoro Rivadavia. La iniciativa busca fortalecer la atención sanitaria, la formación de profesionales, la investigación y la innovación en salud, posicionando a la ciudad como referente en la región patagónica.

El jefe de gobierno municipal destacó la relevancia de la iniciativa que pone de manifiesto la convicción que tienen todos los actores del público y privado en lo que respecta a que “Comodoro es un polo importantísimo en el desarrollo de toda una región en materia de salud y que si trabajamos juntos en las diversas áreas, vamos a conseguir muchísimas cosas más”.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

“Valoro –enfatizó-, que podamos estar hoy, convencidos del potencial de Comodoro que tiene un gran futuro, y el hecho de que siguen invirtiendo el sector privado y el público. En eso debemos apoyarnos y relanzarnos, por ello estamos hablando de este distrito de salud, donde la pata de la educación y la formación es de suma importancia”, remarcó Macharashvili.

En este marco, el mandatario sostuvo que se continuará gestionando para que “nuestra gente pueda vivir mejor, que nuestros empresarios puedan invertir, que toda la juventud crea en el potencial de sus mayores y que trabajen en pos de una mejor calidad de vida. Estamos pensando en una sociedad más integrada, más equitativa, más solidaria y con mucha potencialidad profesional”, señaló.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

El objetivo principal de esta iniciativa, es posicionar a la ciudad como un Distrito de Salud de referencia en la región patagónica, colaborando en el fortalecimiento y articulación de las capacidades locales en atención sanitaria, formación profesional, investigación, innovación tecnológica y atracción de inversiones vinculadas a la salud humana.