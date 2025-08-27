En medio del conflicto sindical se desató en el puerto de Comodoro Rivadavia en torno a la obra de reparaciones para reactivar el astillero, donde la UOCRA denunció que se incorporó personal fuera de la bolsa de trabajo del gremio, el intendente Othar Macharashvili respaldó el reclamo sindical.

"Con los gremios acordamos que primero se toma la gente de Comodoro. Venimos ordenando y trabajando con todas las empresas locales, por lo que queremos que aquellas empresas que vienen a trabajar a cumplan con todas las normativas vigentes de esta ciudad", señaló el jefe comunal.

Por último, afirmó: “Las normativas vigentes y sobre todo el acuerdo que hay con los gremios, es que primero se toma la gente de Comodoro y después la gente de otros lugares. Esto se tiene que conversar, para no generar inconvenientes y tensiones que no queremos vivir en esta ciudad".

LA PROTESTA DE LA UOCRA EN EL PUERTO

En medio de la obra de reparaciones para reactivar el astillero, la UOCRA denunció que se incorporó personal fuera de la bolsa de trabajo del gremio y advirtió que podría endurecer las medidas en las próximas horas. Desde la administración del puerto, en cambio, calificaron la protesta como “injustificada” y alertaron sobre el riesgo de espantar inversiones.

El delegado gremial de la UOCRA, Walter Godoy, afirmó en rueda de prensa que en una recorrida de inspección detectaron operarios trabajando sin que mediara acuerdo con el sindicato. “Nos encontramos con que hay gente trabajando dentro del astillero, personal de la empresa Astilleros Patagónicos Navales, de Puerto Madryn. Nos dicen que no le corresponde a la UOCRA, que esto es para el sindicato naval, y los afiliaron a otros gremios”, explicó.

Según el dirigente, la obra fue anunciada hace cuatro meses como una iniciativa que generaría empleo para trabajadores desocupados de la construcción local. “Nosotros peleamos por esta obra junto al gobernador y el intendente. Ayer nos encontramos con que ya ingresaron 15 trabajadores y no fuimos convocados. Se estima que serán más de 40”, señaló.

Godoy advirtió que, por el momento, las medidas serán “pacientes” hasta la intervención de la Secretaría de Trabajo, pero no descartó un endurecimiento: “Vamos a dejar el acceso al puerto, pero si esto no se soluciona, podríamos cerrar todo el ingreso”.

Por su parte, la administradora del puerto, Digna Hernando, cuestionó el reclamo y subrayó que hay personal de la UOCRA trabajando en distintas obras dentro del predio. “Me llama la atención esta manifestación, porque nunca hubo tanta gente de la UOCRA trabajando en el puerto como ahora. Tenemos obras en marcha, incluso en el propio astillero, y otras que son específicas de la industria naval, que tiene sus gremios”, expresó.