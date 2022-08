“No hay fundamentos que ameriten el cambio en el sistema electoral, pero esto es una cuestión a resolver por la Legislatura y los frentes electorales”, opinó el vice intendente de Comodoro, Othar Macharashvilli, al expresar su opinión contraria a la eliminación de las PASO. “Nadie me demostró que otro sistema sería mejor”, insistió, al tiempo que opinó en contra de desdoblar las elecciones provinciales o municipales.

“La ciudadanía se expresó en forma libre y participativa desde que están vigente las PASO, no veo por qué habría que modificarlo, pero esto es una opinión personal y el tema lo deberán resolver los partidos políticos y sus representantes en la Legislatura –expresó, en diálogo con Actualidad 2.0-. Creo que las internas cerradas dirimen en cada partido, pero las primarias son más participativas y libres”, señaló el vice intendente, en una opinión contraria a la expresada pocos días atrás por Juan Pablo Luque.

El vice también opinó en sentido contrario al de Luque respecto del posible desdoblamiento: “No estoy a favor, porque de ese modo tenemos más ciclos de elección que si fueran únicas, como venimos haciendo. Algunos hablan de ‘contaminación de las elecciones junto a las nacionales’, pero no soy partidario de esa idea, creo que debemos seguir con las elecciones alineadas con las nacionales. De todos modos, esto es facultad del gobernador y los intendentes”, planteó.

Tras reiterar que “falta mucho para las elecciones y estamos trabajando en la gestión para la que nos eligieron”, admitió que “las aspiraciones están y las sigo manteniendo”, al ser consultado si será candidato a la Intendencia de Comodoro. “Nos falta mucho por cumplir y hacemos todos los esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de los vecinos, por lo que el tema electoral será en otro momento, que por ahora es octubre de 2023”.

Al ser consultado sobre las críticas recibida por su “transversalidad”, en referencia a las reuniones con Juntos por el Cambio, Macharashvilli afirmó que “yo charlo con todos, en la función en la que estoy como vice intendente electo por la gente, por lo que hablo con todos los sectores políticos, para el intercambio de visiones sobre el rumbo de la ciudad, en la cuestión política y social. Esto no es un unicato, no me siento único, siempre fui de charlar y consensuar, porque me gusta que me escuchen y yo hago lo mismo: si vienen senadores o diputados, o concejales o intendentes de otras localidades, yo los escucho y hablo con ellos, lo que no nos debe asustar ni caer mal”.

En igual sentido, anticipó que ya fue invitado a la charla que brindará en la ciudad Facundo Manes a fin de mes en Comodoro, encumbrado hoy como uno de los referentes del radicalismo nacional, en una presencia promovida por el radicalismo provincial.}

“Ya tengo la invitación para asistir y no creo que sea malo asistir, más allá de que hoy sea un actor político, lo vengo siguiendo hace años y me interesa conocer su visión sobre los tiempos de hoy”, expresó. También recordó que a través de INECO, el instituto que dirige el neurocientífico, se desarrollan actividades en la ciudad, como asesor en temas vinculados al Polo Tecnológico y recordó además que Manes mantiene un buen vínculo con el intendente Luque.