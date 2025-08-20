Optimismo en el Gobierno: un funcionario clave de Milei aseguró que "ganamos con un 40%"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó su optimismo de cara a las elecciones legislativas provinciales y nacionales. Los comicios provinciales están previstos para el 7 de septiembre, mientras que las elecciones nacionales se realizarán el 26 de octubre .

Francos anticipó que La Libertad Avanza podría obtener al menos el 40% de los votos en ambos escenarios. “Creo que con un 40% ganamos en la provincia de Buenos Aires y ganamos en las nacionales. Por ahí algunos puntos más, pero vamos a sacar más que eso en lo nacional, seguro”, sostuvo el funcionario en declaraciones a DNews. Respecto a la provincia de Buenos Aires, señaló que la elección podría ser más ajustada debido a la presencia histórica del justicialismo, aunque confía en que el descontento ciudadano con ese espacio político influya en los resultados.

Francos mencionó además que, en algunos distritos tradicionalmente vinculados al peronismo, como La Matanza, las encuestas reflejan un alto rechazo hacia el justicialismo. En ese sentido, consideró que la clave no es solo la cantidad de votos, sino cómo se traduzcan en legisladores: “lo importante es ver cómo se refleja esa cantidad de votos en legisladores”, indicó, subrayando la necesidad de fortalecer la minoría parlamentaria de La Libertad Avanza para impulsar las políticas del gobierno.

El jefe de Gabinete destacó la alianza con el PRO como un factor que podría incrementar la cantidad de votos obtenidos: “la gente está harta y sabe que tanto la oposición de Unión por la Patria como la de los otros sectores que se esconden y votan juntos… es política vieja. La nueva es lo que expresa el presidente Milei para intentar cambiar la vida de los argentinos”, afirmó Francos.

En sus declaraciones, también se refirió a candidaturas concretas, como la de Patricia Bullrich para el Senado y Luis Petri para la Cámara de Diputados por Mendoza, aunque no profundizó en detalles sobre estrategias electorales específicas.

Consultado sobre los posibles reemplazos en los ministerios de Seguridad y Defensa, Francos sostuvo que no había definido nombres: “no se lo he preguntado aún al Presidente. Falta bastante, recién en diciembre se produce el cambio. Creo que (Milei) lo debe estar meditando muy bien, porque va a depender mucho de cómo se conformen los cuerpos legislativos y cuáles sean las figuras que el Presidente quiere o necesita para poder llevar adelante las reformas en el Parlamento. Creo que va a encontrar los nombres justos”.

El funcionario resaltó la relevancia de aumentar la cantidad de legisladores de La Libertad Avanza tanto en diputados como en senadores, considerando que eso será un indicador de éxito electoral y de capacidad de gestión: la presencia parlamentaria permite implementar las reformas impulsadas por el gobierno y reducir la dificultad de sancionar leyes acordes a la agenda política.

El escenario electoral en la provincia de Buenos Aires, según Francos, será competitivo debido a la cantidad de intendencias que controla el justicialismo, aunque confía en que la combinación de descontento social y la alianza con otros espacios políticos permita obtener un resultado favorable.