Ongarato: “Los candidatos del Chusoto y los del PJ después terminan todos en el mismo bloque”

El actual Intendente de Esquel y precandidato a Senador por la lista 503 A, Juntos por el Futuro, Sergio Ongarato, habló con ADNSUR sobre la marcha de la campaña electoral y las diferencias entre su lista –que afronta una interna de tres dentro de Juntos por el Cambio- y el resto.

El jefe comunal resaltó el manejo de la cosa pública que puede mostrar en su gestión en Esquel así como sus pares en otras localidades, y advirtió que si bien la propuesta del arcionismo en Chubut Primero y la del Frente de Todos, se presentan como algo diferente, en la práctica termina trabajando todos en el mismo bloque en el Congreso.

Sostuvo Ongarato que “un legislador nacional puede marcar un rumbo y puede servir a la provincia para darse cuenta lo que el gobierno provincial pueda corregir. Hoy los 3 senadores de Chubut integran el mismo bloque, y así está la provincia”.

“Hay que tener cuidado cuando se logran estas mayorías especiales, y sucede algo similar en la Legislatura donde hay 24 diputados de origen justicialista y sólo hay 3 que no tienen ese origen político”, dijo el intendente de Esquel. Y afirmó que “cuando un cuerpo legislativo está copado por una sola expresión política, las cosas no salen bien y lo termina sufriendo la gente”.

Para Ongarato, sus rivales Massoni y Linares, se muestran como diferentes, pero no lo son: “Se definen como un partido provincial, pero dentro del Senado, los candidatos del gobierno provincial terminan formando parte del bloque oficialista. Hoy los 3 senadores de Chubut pertenecen al mismo bloque y esto no es bueno para la provincia”.

El precandidato a senador entiende que el fuerte de su lista es la experiencia en gestión: “si se administra y gobierna bien como en Gaiman o Rawson, se pueden cancelar las deudas, se hacen las obras, tienen fondos anticíclicos para los problemas y están dando respuestas a sus vecinos. Para empezar a hacer las cosas bien, hay que tener representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores, buenos diputados provinciales y los 8 municipios de la UCR que están muy bien administrados”, repasó.

Afirmó que “nuestro compromiso es saber de lo que estamos hablando. La lista la integramos personas como Gustavo Menna, Jaqueline Caminoa o yo, que podemos estar en el Poder Ejecutivo, Legislativo o en la actividad privada. Tenemos la experiencia de haber trabajado y es lo que nos permite exhibir lo que hacen las comunas radicales. Cuando se trabaja bien, se puede lograr que la gente reciba un beneficio”, aseguró.

POLÉMICA

Por otra parte, consultado por la polémica generada con un rival de la interna, como Ignacio Torres, respecto al proyecto de amnistía por causas penales referidas a la pandemia presentado por Menna, Ongarato prefirió bajar el tono, y buscar el enemigo afuera del espacio.

“Ante el escándalo con las fotos y los videos del presidente de la Nación, no competiría para ver quien tira la trompada más fuerte, sino que esto fue un escándalo por los 90.000 comercios que cerraron en todo el país y los cientos de miles de trabajadores que perdieron su trabajo. Tenemos que debatir sobre esto. Los funcionarios del gobierno no podían violar las normas que ellos mismos ponían”, reprochó Ongarato.

Recordó a modo de ejemplo que “en Esquel, a un soldador que volvió 15 minutos después de hora, le quitaron el auto junto con sus herramientas y lo dejaron sin ninguna posibilidad de trabajar. ¿Cómo se le explica a él que había otra gente que no cumplía ninguna norma y que festejaban el cumpleaños?”, se preguntó.

Para el intendente, durante la cuarentena “hubo muchas medidas que se aplicaron con mucha dureza y poco sentido común. Hubo gente que perdió su medio de vida mientras que en Olivos se festejaban cumpleaños y había reuniones de mucha gente a cualquier hora”, añadió.

NO HAY CLIMA ELECTORAL

En otro orden, Ongarato reconoció que “en las recorridas de campaña por el interior de la provincia, notamos que la gente no se engancha tanto ni hay un clima electoral como en los momentos que se elige presidente, gobernador o Intendentes. La gente está con muchos problemas a nivel personal -en el día a día- por las consecuencias que las medidas de la pandemia provocaron en la gente. Una elección legislativa se torna un poco abstracta”.

En ese contexto, explicó que “nuestra tarea como candidatos es hablar con los vecinos y explicarles cuáles son las diferencias que vemos entre los candidatos y por qué tienen que acompañar nuestra Lista. La gente tiene en la cabeza la inflación alta y la indignación con la Política y nos ponen a todos en la misma bolsa cuando el presidente y sus allegados violaron la cuarentena. En el medio de todo eso, hay que hacer campaña con la posibilidad de futuro que tiene nuestra provincia”, evaluó.

Aseguró que en las charlas surge que “el común denominador es la falta de trabajo y la falta de las condiciones para la generación de un trabajo genuino. En la Comarca Andina, se ve una falta de infraestructura y en Comodoro Rivadavia se observa la falta de energía eléctrica para generar más trabajo para las industrias que creen trabajo”.

“También las empresas tienen una carga impositiva excesiva. Esto genera que las pymes decidan no tomar más gente. No pueden expandirse sino que se mantienen como están. No quieren arriesgar el capital. A cada rato, el gobierno les aplica más impuesto y les coarta la posibilidad de crecimiento como empresa. Si la empresa no crece, la consecuencia directa es la falta de empleo”, señaló Ongarato.

Y lamentó que ante este panorama, “nuestros jóvenes están pensando en su pasaporte para irse a algún otro lugar del mundo antes que quedarse aquí, meter raíces y tener la posibilidad que tuvimos nosotros de tener nuestras familias y que nuestros chicos puedan educarse en esta tierra. Los jóvenes ven todo esto como vedado y están pensando más en irse del país que en quedarse. Cuesta decirles que hay futuro en esta provincia que es muy rica”, admitió finalmente.