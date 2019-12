BUENOS AIRES (ADNSUR) - El ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Omar "el Caballo" Suárez fue liberado la semana pasado, y ya planea su regreso al gremio. Además denuncia que le ofrecieron arrepentirse "para que denuncie a Cristina Kirchner".

En declaraciones a La Nación el dirigente sostuvo: “me decían que si me arrepentía mi proceso judicial iba a ser más fácil. Pero yo no tengo nada de qué arrepentirme. Lo que hicimos con Néstor y Cristina fue totalmente transparente”.

Y sobre la denuncia de desviación de fondos, indicó que son pruebas impostadas. La Corte Suprema hizo un peritaje que dice que no he desviado fondos, no saqué plata y dejé más de 300 millones de dólares en la cuenta del sindicato. Y cuando yo me fui el cuñado del juez federal [Rodolfo Canicoba Corral] se transformó en el presidente de nuestra obra social y el cuñado del exministro de Trabajo [Jorge Triaca] también entró en la intervención. Hubo muchas violaciones en la intervención".

El dirigente asegura que ya esta listo para volver a la actividad gremial. "Voy a presentarme a elecciones en el SOMU, aunque esté procesado. Si Macri asumió como presidente procesado, porque yo no puedo presentarme a elecciones en el gremio".