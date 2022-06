Los puntos para Arcioni y la pelea por la imagen

Parece que el gobernador Arcioni tuvo motivos para celebrar al analizar los resultados de la última encuesta de CB Consultores, que mide la imagen de los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el relevamiento, el chubutense es el mandatario que más mejoró su imagen en relación al mes anterior, en la muestra tomada entre el 3 y 8 de junio último. Subió 4% respecto a mayo, mientras que su par neuquino, Omar Gutiérrez, es el que más retrocedió, con un 4,5% de pérdida.

En el otro extremo de la esa tabla de posiciones, el primero es Gerardo Morales, de Jujuy, con casi un 71,6% de imagen positiva, seguido por el cordobés Juan Schiaretti, con un 68,7%; y Sergio Uñac, de San Juan, con un 68,2%. Rodolfo Suárez (Mendoza) y Horacio Rodríguez Larreta (CABA) completan el ‘top five’.

Arcioni aparece en el puesto 18, con un 53,1% de imagen positiva, logrando el mencionado recupero de 4 puntos porcentuales frente al 49,1% que había registrado en el mes de mayo. La última en la tabla es Alicia Kirchner, de Santa Cruz, con un solo 44,2% de imagen positiva, antecedida por Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, con un 44,7% de imagen positiva.

En términos futboleros, la ‘tabla de abajo’ agrupa a los equipos que pelean por no descender: “Jugando así, estamos para salvarnos”, suelen decir los jugadores o técnicos cuando logran un par de resultados que les permiten salir del último lugar.

Los enojos de Chechu con el gobernador….

Los enojos de Cecilia Torres Otarola con su ex jefe político, el gobernador Mariano Arcioni, siguen en ebullición. Así se pudo apreciar en un posteo de Facebook que realizó la ex ministra de Familia, en la que el mandatario aparece en una foto con niños que, al parecer, son los hijos de la ex funcionaria, según ella misma describió en el posteo:

“Te dimos el voto para que pudieses ser Gobernador! Estuviste cerca de mis hijos para eso… Sabes que no soy delincuente y con todo esto, no hablas porque no hay huevos. Gracias Gobernador…”, se lee en la publicación. La bronca, al parecer, viene del resentimiento tras ser despedida del cargo de ministra, cuando estalló en la justicia la causa conocida como ‘Ñoquis caliente’.

Paralelamente, como empleada del Estado, en su rol de terapista ocupacional, fue intimada para presentarse nuevamente a trabajar en el hospital de Trevelin, donde se desempeñaba antes de entrar en la política (previo a asumir como ministra, fue diputada provincial por 4 años), pero desde que se alejó de la función, nunca se reintegró a prestar servicios, según contaron fuentes oficiales a esta columna. A partir de licencias médicas y hasta una reciente denuncia formulada por presunta violencia de género ,no hubo forma de convencerla para que vuelva a trabajar… ¿seguirá cobrando el sueldo?

Un trío para el banquillo de acusados

A propósito de ‘Ñoquis calientes’, la causa por la que Torres Otarola fue eyectada del cargo que desempeñaba como ministra de Familia al inicio del segundo mandato de Arcioni, el fiscal Omar Rodríguez dijo el viernes último, en declaraciones a Radio Chubut, que pedirá que se eleve a juicio la investigación contra la ex ministra:

“A fines de Julio se debatirá si se va a juicio por la causa ‘Ñoquis Calientes’ la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola –dijo el fiscal-. Está imputada por la designación de funcionarios que no trabajaban. Algunas personas prestaban su nombre para esta maniobra y a cambio debían dejar un porcentaje de sus salarios”.

Rodríguez también se refirió a investigaciones que involucran a otros ex funcionarios, como Graciela Cigudosa, quien fue ministra de Educación en el anterior gobierno de Arcioni: “El 5 de Julio se retoma la audiencia por el fraude en la contratación de empresas para reparar Escuelas”, indicó el fiscal, para recordar que la principal imputada es la actual diputada provincial Cigudosa. “En el juicio vamos a pedir para ella una condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los empresarios ya fueron condenados”, recordó. Y como no hay dos sin tres, Rodríguez también busca llevar a juicio a Leonardo Aquilanti, ex ministro de Agricultura, por enriquecimiento ilícito. “No se condicen los ingresos que tuvo con su patrimonio. No le cierran los números. Hay una casa familiar en Playa Unión que será la prueba principal y que en caso de condena pediremos su decomiso”, anticipó el fiscal.

Boleta Unica de Papel: a muchos les gusta, pero pocos la votan

La definición que dejó el lunes el gobernador Arcioni en su paso por Comodoro Rivadavia, al manifestarse totalmente a favor de la Boleta Unica de Papel, es por ahora una expresión de deseos que no parece que vaya a tener repercusión inmediata. Para empezar, uno de los senadores de la provincia, Carlos Linares, ya se expresó en contra de la iniciativa que impulsan la oposición de Juntos por el Cambio y el Peronismo Federal, mientras que en la Legislatura provincial no parece que vaya a desempolvarse el proyecto que en su momento impulsaron los legisladores de cambiemitas en el mismo sentido. De hecho, desde ese bloque se indicó que no hubo ningún movimiento por parte de sus pares del oficialismo para dialogar sobre el tema. Por otra parte, la diputada Tatiana Goic, que responde al sector de camioneros, se expresó en contra de la iniciativa.

De los amigos hasta el cuñado

En relación a la Boleta Unica, el senador Ignacio Torres disparó munición gruesa contra el oficialismo, al señalar la contradicción entre Arcioni y uno de los senadores que lo representan en el parlamento. “Río Negro también es un caso particular, porque en su momento presentaron un proyecto para crear ese sistema y hoy están indecisos, en un cambio de figuritas por temas provinciales”.

En esa línea, Torres apuntó contra la agenda del oficialismo nacional y señaló que la Cámara Federal en Santa Cruz traerá consecuencias negativas porque le quita jurisdicción a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. “Crearían más estructura y burocracia para tener una cámara amiga en Santa Cruz, porque uno de los propuestas para juez es un ex cuñado de Máximo Kirchner. Ni siquiera hablamos de jueces afines, sino hasta de parientes”, enfatizó. “Con estos temas, se desvirtúan las agendas prioritarias”, lamentó.

El misterioso posteo de Othar

El viceintendente de Comodoro Othar Macharahsvilli publicó un críptico mensaje en su cuenta de Instagram, el martes pasado, en el que muestra un sigiloso lobo en actitud de ataque, con la inscripción: “Traicionado tal vez. Traidor nunca”, para rematar con “un vamos por más!”. Y un infaltable emoticón con sombrero.

Precisamente, al hombre con sombrero se lo vio un día antes en la inauguración del Centro de Encuentro de zona norte, donde estuvieron el gobernador Arcioni y el intendente Luque, quienes hicieron fotos y selfies con varios vecinos. No pasó inadvertida la observación de un curioso, en la que el intendente Luque llamó al concejal Panquilto para una de esas imágenes, como referente de la zona norte, mientras su vice intendente aparecía algo más alejado en la escena.

Claro que el vice intendente hizo su propia producción mediática, con un video en el que se lo ve recorriendo las instalaciones y recibiendo el saludo de vecinos, cual llanero solitario, aunque algunos aseguran que el sombrero, con un dejo de ternura, lo asemeja más a Woody, el inseparable amigo de Buz Lightyear, en aquella tierna historia llamada “Toy Story”.

No me apuren que yo marco los tiempos

En las reuniones políticas que mantuvo el gobernador Arcioni en su paso por Comodoro, no fueron pocos los referentes del PJ con los que mantiene buen diálogo que buscaron conocer alguna definición en torno al posible desdoblamiento de elecciones. Tanto en forma pública como en privado, el mandatario provincial dejó en claro que no tiene apuro y que al menos hoy no forma parte de su agenda de prioridades. Ante la prensa dijo que sería más importante primero definir cuestiones como el sistema de votación, al no descartar que podría evaluarse la eliminación del sistema de las PASO, además de su referida opinión a favor de la Boleta Unica de Papel. Y en privado volvió a repetir que en el PJ siempre tuvo enconos, sobre todo en los momentos más duros de su gestión. La referencia, dicen quienes lo conocen, estaría dada al enfrentamiento permanente con el presidente del justicialismo provincial, Carlos Linares. Por otro lado, tal como anticipó esta columna la semana pasada, el no adelantamiento es una idea en ciernes, a partir de un posible acuerdo entre Sergio Massa y uno de los referentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional, Horacio Rodríguez Larreta. Eso, al menos, es lo que se dice. Como diría Julio, dicen tantas cosas, ya no saben qué decir…

¿Arcioni 2023?

“Vamos a ver, vamos a ver… nosotros seguimos trabajando en la gestión y cuando termine la gestión te pudo decir”, respondió el gobernador días atrás cuando se le consultó por una eventual candidatura suya a la diputación nacional. “Ahora no estoy pensando en las elecciones, sinceramente, falta mucho”. Antes había señalado que probablemente el Frente Renovador tendrá candidatos propios en la provincia, pero recordó que “eso lo definirán ellos, porque yo estoy en Chubut Somos Todos, que seguramente también tendrá sus candidatos, seguramente en un frente porque somos frentistas por naturaleza”. De paso, avisó: “No vamos a asumir compromisos absolutamente con nadie, el PJ nunca ha querido hacer un frente con nosotros y somos respetuosos de los pre candidatos que hay en su partido. Nosotros vamos a ir tranquilos”.

El astillero, los capitales nacionales y mejor no hablar de ciertas cosas

En la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro se dio una discusión en torno a si la licitación del astillero, que finalmente se abrió el último jueves, debería haber sido de carácter internacional, además de nacional, como finalmente se formalizó en la publicación de los pliegos correspondientes. Aunque el tema se trató en clave celebratoria, tanto por Omar Lattanzio como Daniel Vleminchx, quienes recordaron gestiones y planteos realizados desde sus bloques para que se motorizara la puesta en marcha del proceso. Y ambos resaltaron la importancia de que sean empresas nacionales, o incluso regionales, las que puedan participar y adjudicarse la concesión.

El contrapunto vino con la intervención de Digna Hernando, quien dijo que le hubiera gustado que pudieran participar también empresas internacionales. Esto movió las réplicas de los ediles pre opinantes, particularmente en lo referido a la capacidad financiera de empresas de la zona para participar en la convocatoria. “Mire lo que nos pasa con el Paraná y cómo se llevan las riquezas argentinas –señaló el presidente del bloque del FDT-. Es muy importante esta industria, nos hemos informado con respecto a esta circunstancia, no digo que la concejal pueda estar errada, sólo le informo y es bueno que lo sepa la gente y nuestros empresarios, para que compren los pliegos y la inversión sea de la ciudad”.

Hernando no se quedó atrás: “No me opongo a que sean empresas locales o nacionales, pero sí creo que cuanto más empresas se presenten, hay mayores posibilidades de generar más ofertas y tengo claro que entre los grandes proyectos del puerto estaba el astillero, que precisamente por una mala licitación terminó paralizado durante 20 años, con una deuda que no se pudo recuperar y una infraestructura que se fue deteriorando con el tiempo”.

Nadie lo recordó en ese momento, pero es claro que los capitales nacionales o provinciales no han sido tampoco garantía para el astillero. De hecho, el préstamo que otorgó el Banco Chubut para su construcción, a través del llamado Fondo Financiero Permanente (creado en los años 90 por el gobierno de Carlos Maestro, con fondos provenientes de regalías mal liquidadas a la provincia de Chubut), por alrededor de 8 millones de dólares, fue hacia una sociedad que estaba integrada por, entre otros, José Salvador Arrechea, quien actualmente es el presidente del Congreso Justicialista de Chubut y uno de los principales referentes políticos del partido. El préstamo nunca se devolvió y la empresa fue a la quiebra, hace ya más de 20 años, de allí que ahora se buscan capitales interesados en recuperar las instalaciones y ponerlas en marcha.