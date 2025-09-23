El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes, mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 685/2025, que las exportaciones de carne bovina y aviar quedarán temporalmente exentas del pago de retenciones hasta el 31 de octubre de este año.

Esta medida, que incluye a todas las posiciones arancelarias de carne bovina y aviar según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), implica una alícuota del derecho de exportación del 0% para estos productos durante el periodo establecido.

La iniciativa busca acelerar el ingreso de divisas al mercado y fortalecer las reservas internacionales en un contexto de alta volatilidad económica y necesidad de estabilizar las cuentas externas nacionales.

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA MEDIDA

El principal objetivo del decreto es fomentar la liquidación rápida de los dólares generados por la exportación de carne bovina y aviar, dos de los productos agroindustriales más relevantes para la economía argentina. Al eliminar temporalmente las retenciones – impuestos que el Estado cobra sobre las exportaciones – el Gobierno apunta a incentivar a los exportadores a realizar las operaciones con mayor agilidad, incrementando el flujo de divisas que nutren las reservas internacionales y contribuyen a contener la presión sobre el tipo de cambio.

El decreto contempla que la medida rige para todas las posiciones arancelarias de carne bovina y aviar incluidas en la NCM, abarcando así la totalidad de cortes y presentaciones que se exportan desde el país. Esta generalidad asegura un impacto amplio en el sector exportador, beneficiando a productores, frigoríficos y comercializadores vinculados a la cadena de valor de la carne.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA EXENCIÓN

La exención de retenciones no será automática ni indiscriminada. Según lo detallado en el texto oficial, los exportadores que deseen acceder a este beneficio deberán cumplir con la obligación de liquidar al menos el 90% de las divisas obtenidas por la venta en un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la aprobación del permiso de embarque. Este criterio busca garantizar que los dólares ingresen al mercado local rápidamente y no se acumulen en cuentas en el exterior.

En caso de incumplimiento de esta condición, los exportadores perderán el derecho a la exención y deberán pagar las retenciones vigentes con anterioridad a esta modificación. De esta manera, el Gobierno establece un mecanismo de control que asegura un retorno ágil de divisas y evita posibles desvíos o demoras en la liquidación, reforzando la política cambiaria y fiscal.

El vocero presidencial Manuel Adorni comentó que esta medida representa una extensión del esquema implementado previamente en las exportaciones de granos, donde ya se aplicaba una tasa cero de retenciones con similares objetivos. "El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025", confirmó Adorni, subrayando la continuidad y la coherencia en la política de incentivos para sectores exportadores estratégicos.

Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia de la administración de Javier Milei destinada a promover la estabilidad económica y la acumulación de reservas en un momento donde el país debe enfrentar presiones cambiarias y desequilibrios en su balanza de pagos.

Para la implementación práctica y el control de la medida, el decreto asigna responsabilidades específicas a tres organismos clave: el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Estos organismos deberán dictar las normativas complementarias que regulen los procedimientos para acceder a la exención, supervisar el cumplimiento del requisito de liquidación de divisas y ejecutar las acciones necesarias para sancionar a quienes incumplan las condiciones establecidas.

La coordinación entre estas entidades asegurará que la política no solo tenga un marco jurídico claro, sino también mecanismos efectivos de fiscalización y control que permitan cumplir con los objetivos de aumentar los ingresos en moneda extranjera.