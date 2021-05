La legisladora porteña Ofelia Fernández sorprendió este miércoles al afirmar que le dio "cringe" cuando Alberto Fernández afirmó estar poniendo "fin al patriarcado".

“Es parte del mismo modelo de chabón que no se termina de hacer a la idea de que, por suerte, llegó un proceso en que no tienen la centralidad de antes”, afirmó la funcionaria de 21 años previo a utilizar la palabra de moda para describir un sentimiento de vergüenza ajena.

“Fue una frase de mierda", consideró Fernández en una entrevista con Radio con Vos respecto al momento en el que tras la promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Alberto Fernández celebró: “Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado”

"No es un capricho de imagen o performático, es una forma más de mostrar y denunciar las desigualdades. En fin, cuando lo dijo me agarré la cabeza y pensé ‘dios mío, ¿cómo nadie le avisó que las formulaciones, en esto, tienen que ser otras?’”, añadió la legisladora por la Ciudad.

Y cerró: "No creo que haya tenido mala intención, pero creo que hay que marcar el error para no retroceder".

La actualidad del Frente de Todos fue otro de los temas tocados por Ofelia. “Siempre supe que me iba a sentir incómoda, no es que me sienta engañada. Yo sabía que las personas que formamos parte del Frente de Todos desde una mirada vinculada al movimiento feminista, al movimiento ambiental, a los movimientos sociales, íbamos a estar siempre en una situación complicada”, analizó sobre su rol en el partido gobernante.

“Yo sabía que para agilizar la concreción de ciertas políticas iba a tener que tomar un rol más irreverente, de alto temperamento, incómodo”, concluyó.