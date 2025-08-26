La Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA) es el nuevo sistema digital que centralizará el pago de aranceles, impuestos, tasas y multas vinculados a trámites registrales de automotores en todo el país. Así lo anunció el Ministerio de Justicia este martes, a través de la resolución 572/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Este nuevo sistema buscará simplificar y digitalizar el proceso de pago de los conceptos asociados a estos trámites , que hasta ahora requerían gestiones en distintas plataformas y organismos, tanto nacionales como locales.

La autoridad encargada de aplicar y supervisar la implementación del nuevo sistema será la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

El sistema afectará a todas las personas físicas y jurídicas que realicen trámites de inscripción, radicación o transferencia de dominio de automotores en la Argentina, agilizando los procesos y centralizando los pagos de manera digital, según publica Infobae.

El nuevo sistema surge del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, que habilitó reformas para la modernización y digitalización de la administración pública.

“Tiene por objeto optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la calidad de atención al ciudadano mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación.” Además, se remarca que la simplificación de los trámites “beneficia directamente a las personas usuarias, fomenta la eficiencia económica y promueve una gestión pública transparente, accesible, ágil, eficiente y de calidad en la atención del bien común”, precisa la resolución.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGENCIA?

La implementación comenzará a funcionar el 1.º de noviembre de 2025, según informó el Ministerio de Justicia.

La implementación del nuevo sistema no implica la delegación ni transferencia de facultades tributarias a los administradores u operadores del sistema.

Asimismo, se aclara que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios “debe circunscribirse exclusivamente al cumplimiento de sus funciones registrales en el marco del Régimen Jurídico del Automotor y su normativa complementaria”. En este sentido, la autoridad de aplicación podrá dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la correcta implementación del sistema.

En este contexto, se invita a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de la VUPRA, lo que permitirá la gestión integrada de los pagos por radicación y transferencia de dominio de automotores y por multas de tránsito. La adhesión de cada jurisdicción local será necesaria para que la VUPRA pueda gestionar el cobro de impuestos, tasas y multas de carácter local. El texto oficial establece que “el costo por la implementación y mantenimiento del servicio, a ser definido por la Autoridad de Aplicación, debe ser uniforme para todas las jurisdicciones adheridas”.

Uno de los puntos destacados de la resolución es que la falta de pago de algún impuesto o multa de tránsito no impedirá la prosecución del trámite registral, en línea con el tercer párrafo del artículo 9º del Régimen Jurídico del Automotor.

Finalmente, se establece un plazo de 45 días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial como el plazo máximo que tiene la autoridad de aplicación para poner en marcha la iniciativa y realizar las adecuaciones técnico-registrales necesarias.