El secretario de Control Urbano y Operativo de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, confirmó que el municipio cuenta actualmente con unas 750 cámaras de videovigilancia en funcionamiento, distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Según el funcionario, el sistema se encuentra operativo, aunque reconoció que algunos equipos pueden presentar caídas temporales por cuestiones de mantenimiento o limpieza de los dispositivos.

El dato se conoció en el marco de la licitación realizada esta semana para la compra de una pantalla gigante destinada al nuevo centro de monitoreo municipal, que funcionará en la terminal de ómnibus. Se presentó una única empresa oferente, Fusión Sur, y el proceso de apertura de sobres habilitó el inicio de los pasos administrativos para avanzar en la instalación.

La pantalla tendrá dimensiones aproximadas de 20 metros por 1,40 metros y permitirá visualizar de manera simultánea imágenes de diferentes sectores de la ciudad. El monto total del equipamiento asciende a 277 millones de pesos.

“Va a permitir una visión multipartita de distintas zonas que se monitorean”, explicó Gómez, quien además estimó que la implementación podría concretarse en un plazo de entre 20 y 30 días.

El funcionario detalló que, una vez completada la adquisición, restará sumar algunos monitores —que ya están disponibles—, realizar las conexiones de fibra óptica y designar el personal operativo. Con estos pasos, el centro de monitoreo municipal quedará plenamente en funciones.

Respecto a la articulación con el sistema provincial de seguridad, Gómez aclaró que existe una colaboración permanente. Mientras que el monitoreo de la Policía de la Provincia está orientado a la seguridad pública, el sistema municipal se centra en edificios y espacios públicos de la comuna, como plazas y paseos.

“Sin duda alguna tiene incidencia indirecta en la seguridad pública y, en caso de ser necesario, toda la información se comparte con la Policía”, señaló el funcionario comunal.

EL CENTRO DE MONITOREO QUE SE INAUGURÓ EN MARZO

En marzo de este año, el gobernador Ignacio Torres encabezó la inauguración del Centro de Monitoreo de Comodoro, ubicado en calle Manuel de Arburua 3133. Se trata de un espacio equipado con tecnología de última generación que permitirá optimizar la prevención del delito.

Según informaron desde el Gobierno provincial, el centro cuenta con 120 cámaras ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. Desde el Ejecutivo señalaron además que ese número se ampliará a 600 en el transcurso del año.

Los dispositivos, remarcaron, son de alta calidad, diseñados para soportar condiciones climáticas exteriores extremas. Además, el centro cuenta con una central telefónica de tipo IP que opera con cuatro líneas rotativas para atención y equipos VHF para comunicación radial, y con un video wall compuesto de 14 televisores de tipo LED de 65” cubriendo una superficie de diez metros lineales por dos metros de altura.