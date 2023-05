Novelas de espionajes, traiciones y confusiones, en la política chubutense

Un ex aliado del PICH acusa a Treffinger por espionaje político

Parece que César Treffinger no tiene una relación fácil con sus aliados del PICH, el Partido Independiente de Chubut que le cedió estructura para participar en las elecciones legislativas 2021, como candidato a senador. Es que el apoderado de ese partido, Marcelo Ferreryra, presentó recientemente una denuncia en el Juzgado Federal de Rawson, en el que acusa al empresario por presuntas maniobras de espionaje a sus adversarios políticos, además de manejo de fondos poco claros para la campaña de aquel momento.

Según Ferreyra, cuando Treffinger se acercó al PICH presentó una serie de carpetas con “información sensible” vinculada a Carlos Linares, Ignacio Torres y Juan Pablo Luque, con datos sobre vínculos familiares y actividades económicas de ellos y su entorno. También hizo referencia al manejo de un “call center” con datos de 200.000 ciudadanos de la provincia, a los que pretendía llegar con propaganda política directamente a sus celulares. De acuerdo con la presentación de Ferreyra ante el juez Lleral, Treffinger se jactaba de su vínculo con el ex director de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Oscar Parrilli, además de contactos con el Instituto Patria.

Otro detalle aportado por el denunciante dejó entrever sospechas sobre el origen de fondos de campaña: “La actual presidenta del PICh, Andrea Toro, me contó que posteriormente a que le dijimos a Treffinger que iba a ser parte del partido, la llevó a ella y a José Antonio Pérez al hotel donde residía y les abrió una valija llena de dinero, la cual puso a disposición del partido. Ellos se negaron y le dijeron que lo administrara él”, planteó el denunciante.

Ferrerya también cuestionó la alianza que algunos dirigentes del partido volvieron a acordar con Treffinger para las elecciones de este año, por lo que formuló también el planteo ante el juez federal con competencia electoral en la provincia, Gustavo Sastre.

“Fuimos unos tarados”

Otro dirigente que se hizo eco de la denuncia fue Rubén Paillacar, vicepresidente de la mesa provincial del PICH, quien en declaraciones a Radio Sónica 90.5 dijo que estaban impactados por el contenido de la acusación contra el actual candidato a gobernador.

“Nosotros, cuando formamos la alianza con él, no sabíamos nada de esta situación. Estamos muy sorprendidos”, dijo el dirigente comodorense. “Su comportamiento con nosotros hizo que no pudiéramos ver de fondo las intenciones que tenía Treffinger”, añadió. “Fuimos unos tarados. Nos sentimos usados. La verdad que es una situación horrible –añadió Paillacar, de acuerdo con lo publicado en redes sociales por el medio al que hizo declaraciones-. César Treffinger siempre estuvo escondido. En algún momento tendrá que salir a dar la cara. Yo no tengo ningún drama de debatir con él”.

La presidenta del PICH desautorizó al vicepresidente

La posición de Paillacar generó una dura desautorización por parte de la presidenta del partido, Andrea A. Toro, quien emitió un comunicado de rechazo a las expresiones del dirigente comodorense:

“Manifestamos nuestro enojo y total disconformidad ante las expresiones vertidas por el señor vicepresidente Rubén Paillacar en contra del candidato a gobernador de la alianza ‘PLICH’ César Treffinger, dejándose llevar por las distintas noticias falsas que están circulando, las cuales ya se vienen realizando a lo largo de estos días para así generar perjuicio en la figura del candidato".

“Dejamos en claro que todo lo expuesto por el señor Paillacar, es una decisión unilateral y personal, la cual ocasiona un perjuicio a las decisiones adoptadas por la totalidad de la conducción partidaria. Se tomarán las medidas pertinentes al respecto por la actitud llevada a cabo sin la previa aprobación de los miembros partidarios, dado que generó malestar entre todos los integrantes del equipo de trabajo, conformado por personas abocadas y preocupadas respecto al gran proyecto provincial, que quieren seguir peleando por la provincia y el bienestar de cada uno de nosotros. Seguiremos adelante, sin importar las operaciones políticas realizadas hacia nuestro partido”, concluye el comunicado.

Extrañamente, no hace mención directa a la denuncia judicial, al menos para desmentir los dichos de Ferreyra, que también involucran directamente a la presidenta del partido.

Para Treffinger, es una “fake news”

Por su parte, el candidato a gobernador optó por no hacer declaraciones en las últimas semanas, ya que se atribuye ese silencio a una situación personal. No obstante, volvió a apelar a sus redes sociales para refutar los cuestionamientos, tal como hizo en otras oportunidades:

“Recibimos a diario Fake New (noticias falsas) y operaciones de todo tipo, de parte de la casta política provincial y nacional”, posteó en su cuenta de Twitter, para citar luego un refrán que repetía su abuelo: “Cuando vean que no pueden igualarte y mucho menos superarte, tratarán de ensuciarte”.

¿Vuelve Federico?

En relación a la candidatura de Treffinger por el PLICH (Por la Libertad Independiente de Chubut) hay que contar que se suceden varias reuniones ante el hermetismo que mantiene el dirigente desde hace bastante tiempo, pero quienes participan de esos encuentros aseguran que no está en duda la candidatura a la gobernación (en algún momento se especuló si le resultaría más conveniente o expectante la posibilidad de competir por una banca a diputado nacional, ya que esa boleta sí irá con el nombre de Javier Milei como candidato a presidente, tanto en las PASO de agosto como en las generales de octubre).

Incluso las versiones circulantes van más allá, acerca de la fortaleza de la postulación a la gobernación y se habla de que el sector habría tentado al ex ministro Federico Massoni para sumarse al PLICH, ya en la lista de candidatos a diputados provinciales o para aspirar a la diputación nacional, por ese sector. Los rumores dan cuenta de que el ex candidato a intendente de Trelew, por el radicalismo, ya habría comunicado a dirigentes de la UCR que no va a aceptar ese ofrecimiento.

Otra novedad en relación al frente libertario es que estarían evaluando correr la fecha de la interna, que estaba prevista para el 4 de junio y trasladarla al día 7 de junio.

Vicky les cambió la fórmula, pero no se notó mucho

El paso de la ministra Victoria Tolosa Paz por Comodoro Rivadavia dejó algunos entretelones, además del enojo que generó en los periodistas que cubrían la llegada de la funcionaria nacional, por el destrato sufrido de parte del equipo de prensa de la funcionaria. Pero ‘Vicky’ tuvo una divertida confusión y cuando pareció alterar la fórmula gubernamental de Arriba Chubut y a más de un desprevenido le habrá causado confusión.

Fue cuando hablaba en el Centro de Encuentro y aludía a la diputada nacional María Eugenia Aianello, por su trabajo conjunto cuando la ministra también ocupaba una banca en el Congreso, “siempre defendiendo a su querido Puerto Madryn, al igual que nuestro querido compañero, hoy candidato a vicegobernador y actual intendente Gustavo Sastre. Gracias por hacerme conocer ese amor por Madryn y ese amor por Chubut”, dijo la ministra.

Más de uno se removió incómodo, apelando a que el desliz haya pasado inadvertido. “Ya que le hicieron conocer el amor por la provincia, podrían haberle hecho conocer a los integrantes de la fórmula”, habrá pensado alguno. Bueno, no es para tanto. Al fin y al cabo, los hermanos Sastre son mellizos y pueden ser confundidos. Mirá que Ricardo ya se bancó ceder la candidatura a gobernador y conformarse con la de vice, pero que ahora lo desplacen por el hermano, no hay “generosidad política” que aguante.

Ya está, Victoria, no hagas más propuestas productivas…

Ya en el Consejo de Localidad, la ministra Tolosa Paz volvió a hacer uso de la palabra. Esta vez, se animó a hablar de un tema tabú para los chubutenses. Mientras los candidatos suelen hacer equilibrios sobre un alambre para evitar pronunciarse sobre el tema minero y enseguida plantean el “hidrógeno verde” como objetivo para ampliar la matriz productiva provincial, Vicky volvió a traer el echar sal sobre las heridas recientes:

“Cuando llegan los gobiernos peronistas al país vuelven a mirar al interior y sus capacidades productivas, que piensan en Chubut no sólo en la cuenca del golfo San Jorge y el petróleo, sino también en la pesca y en la Meseta y su posible desarrollo minero”, enumeró, junto al turismo y gastronomía en la cordillera. “Si Chubut se anima a desarrollar su matriz productiva, hay trabajo para las futuras generaciones”, enfatizó la ministra nacional, que disfrutó un día en la urbe petrolera mientras en capital las organizaciones piqueteras se movilizaban para exigirle ampliación de los planes sociales.

La pelea por los avales en JxC

Un tema que puede recalentar el ciere de listas el próximo 24 de mayo en Juntos por el Cambio es el vinculado a los avales que deben presentar quienes aspiren a cargos municipales, ya que para candidatearse a intendente deben presentar una cantidad de avales que equivale al 15% de cada uno de los partidos que conforman la alianza, es decir de la UCR y el PRO. Esto surge del artículo 11 del reglamento de la alianza, que además establece que si se suman partidos municipales, también se debe incorporar la misma cantidad de firmas.

El tema puede implicar dificultades en ciudades como Esquel y Gaiman, donde podría haber internas, pero se complicaría la obtención de los avales del lado del PRO, por ejemplo en la ciudad cordillerana, donde el candidato Matías Tacetta reúne el apoyo prácticamente unánime de Propuesta Republicana y se complicaría, para los aspirantes radicales, contar con esas firmas de apoyo. El tema también podría generar complicaciones en pequeñas localidades del interior provincial. Frente a esta situación, la Junta estaría ratificando la validez del reglamento, por lo que podría ser uno de los temas que eleve la temperatura el próximo miércoles.

¿Arcioni tendrá internas?

La posibilidad la dejó entrever el presidente del justicialismo provincial, Carlos Linares, durante una entrevista con ‘LaCien Punto Uno’, cuando se le consultó si militaría por la boleta que lleva como candidato a diputado nacional a Mariano Arcioni, con el que ha estado fuertemente enfrentado en los últimos años. “Sostengo lo que siempre dije”, respondió cuando se le recordó lo duro que fue con el gobernador en cada oportunidad que tuvo en los últimos años, al tiempo que afirmó: “En las PASO puede haber otros compañeros que decidan presentar una candidatura a la diputación nacional, es una posibilidad”. ¿Habrá internas?

¿Y Loma?

Quien parece que no atravesará ese trance, de elecciones internas, es Jorge Ávila, quien le dijo a ADNSUR que “le gusta competir” y no le tiene miedo a las internas, cuando se le consultó si cree que podría enfrentar a algún candidato por del radicalismo.

“No creo que aparezca nadie más”, confió el dirigente petrolero, que justificó su salto a JxC por haber sido expulsado del PJ en 2019, cuando acompañó la candidatura de Mariano Arcioni. Desde la conducción de la alianza partidaria se descartó de plano esa posibilidad, al señalar que el acuerdo institucional fue aprobado por los dos partidos que integran la alianza.

“Sorpresas siempre puede haber “, reconocieron desde ese sector, pero la posibilidad quedaría obturada si el resultado de las elecciones del 30 de julio favorecen a Ignacio Torres. Si el actual senador es elegido gobernador, su decisión de acuerdo con el líder petrolero sería indiscutible, de cara al 13 de agosto. Ahora, si el resultado es adverso…

Taboada: del “menos código que una bolsa de leña” para Maderna al “son decisiones” para Ávila

El conductor del sindicato Camionero, Jorge Taboada, salió con los tapones de punta contra el intendente de Trelew, Adrián Maderna, a quien tildó como “número 1 de los traidores”, por su decisión de competir por la gobernación provincial por una estructura partidaria con base en la UOCRA. “Está trabajando para el PRO”, enfatizóal referir que el trelewense “tiene menos códigos que una bolsa de leña, se lo dije en la cara varias veces, labura para el PRO”, insistió, según declaraciones publicadas por diario El Chubut.

Extrañamente, el juicio es diferente hacia la participación de Jorge Avila como candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, que precisamente aspira a ganarle al justicialismo. En ese caso, el camionero apeló a un más filosófico “son decisiones”, emulando la frase de cabecera del ex DT de Boca, Miguelito Russo.

Otra perlita: el candidato que presentó camioneros en Trelew, Luis Collio, compitió por fuera del PJ, a través del partido de la Cultura, Educación y Trabajo (CET).

El PACh quiere renacer

El Partido de Acción Chubutense está trabajando para reactivarse, particularmente a partir de gestiones del ex diputado nacional, Sixto Bermejo, quien asumió esa banca como suplente de Mario Das Neves, cuando éste ganó las elecciones a gobernador de 2015. Se cuenta que ya reunión adhesiones y avales, aunque no llegaría con los tiempos para presentar candidatos en las próximas elecciones. De todos modos, no deja de ser novedad que el partido que prácticamente se había extinguido, esté volviendo al ruedo.

Hagan un esfuercito más muchachos

El ministro de Seguridad, Miguel Castro, confirmó al programa ‘Sin Hilo’, que emiten canal 12 y ADNSUR, que está trabajando para convencer a dos históricos intendentes del PROVEC H para que acepten postularse por un nuevo período al frente de sus municipios. Según confió el funcionario, así como convenció a Iván Fernández para volver a presentarse como candidato en Lago Puelo, hoy está trabajando activamente para que Jorge Seitune aceptase ir por un séptimo mandato en la localidad de Tecka, ya que no quería presentarse a un nuevo período. Ojo, el intendente está a punto de alcanzar el record de Gildo Insfrán en Formosa, que a por el séptimo y aspira a postularse para un octavo, si es que la Corte no se lo impide, como pasó en San Juan y Tucumán. Volviendo a las aguas más calmas de Chubut, Castro confía en que también podrá convencer a Mario Pichiñán, quien hoy transita su quinto mandato e iría por un sexto. Se trata de movimientos más que importantes, ya que estaría logrando retener a históricos intendentes que tienen el manejo político de sus localidades, que adquieren peso específico propio en cada campaña electoral.