“Fue un malentendido que se produjo entre jueves y viernes, hoy lo aclaramos con el presidente del bloque, Daniel Vleminchx, él hizo lo que creo que correspondía, pedir disculpas y obviamente no aceptaron mi renuncia al bloque –precisó la edil-. Lo aclaramos y permanezco dentro del bloque FDT”.

Tal como informó ADNSUR, la edil había presentado una nota de renuncia el viernes último, comunicando su salida del bloque oficialista, pero finalmente esa dimisión quedó sin efecto a partir del diálogo entre los concejales, aunque evitó dar precisiones sobre el origen del malentendió:

“No hay que darle tanta notoriedad a esta cuestión, hay muchos temas más importantes y todo quedó aclarado –insistió la concejal, en diálogo con Actualidad 2.0-. Yo no tengo mucha paciencia, tengo pocas pulgas y eso fue lo que pasó, pero cuando pudimos charlarlo el presidente hoy a la mañana me pidió disculpas y quedaron las cosas aclaradas”, enfatizó, tras reconocer que la dimisión efectivamente había sido presentada, aunque no aceptada.

Por otro lado, Navarro dijo desconocer si la secretaria de bloque continuará prestando esa función o si le fue aceptada la renuncia a ese cargo, ya que el problema estuvo originado en ese desencuentro político, aunque no dio mayores precisiones:

“No tengo idea, pero no me compete a mí la consideración de esa renuncia –sentenció-, no tengo nada que ver con la secretaría de bloque y no depende de mí, sino del presidente”.