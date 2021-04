NEUQUÉN (ADNSUR) - Sitiada por piquetes y cortes de ruta que impiden los accesos a yacimientos petroleros de Vaca Muera, el gobierno neuquino elaboró una nueva propuesta salarial, para lo que necesitará endeudarse en 13.500 millones de pesos.



Según confirmó el ministro de Economía Guillermo Pons, en declaraciones a radio AM 550 de aquella provincia, con esta nueva propuesta se busca ampliar el calendario de la primera, que llegaba desde marzo a junio de este año, con un 15 por ciento acordado con ATE. Como ese acuerdo fue rechazado por los sectores autoconvocados, que impulsan los cortes de ruta, el gobierno aceptó anticipar la discusión salarial que se iba a retomar en julio: “Hemos elaborado una nueva propuesta, para anticipar y proyectar aumentos hasta marzo de 2020, en aumentos bimestrales que se incorporarán al básico y que hasta marzo de 2022 completarán un 53,09 por ciento”, precisó el funcionario provincial.



Para la nueva colocación de deuda, el gobierno necesita la autorización de Legislatura, lo que implicaría colocar un monto casi igual al déficit del año pasado, cuando el rojo cerró en 14.000 millones de pesos.



Desde marzo a junio, el acuerdo cerrado con ATE era de un 15 por ciento, pero ante el reclamo de los sectores de salud, que rechazaron lo que aceptó la cúpula gremial, el gobierno debió elaborar una nueva alternativa, que de todos modos no fue aún aceptada por los autoconvocados.



Marco Campos, uno de los referentes de los movimientos autoconvocados, dijo a la misma emisora neuquina que la propuesta no cierra, ya que todavía no contempla la inflación de 2020, cuando no hubo adecuaciones salariales. Además, se cuestionan los plazos, que terminarían de completar el aumento a lo largo de todo este año.

“Salud tenía un acuerdo vigente, que incluía el 15 por ciento en el básico, más una cifra no remunerativa de 3.500 y un 25 por ciento de aumento en las guardias, que habían quedado desfasadas en relación al sector privado. Además, un bono que pagó el Estado en marzo y abril por 15.000 pesos, que ya se abonó. A partir de la nueva propuesta, hay un nuevo aumento en mayo, En junio recibirán 20.000 pesos en concepto de ropa de trabajo y en julio otro tramo del aumento –justificó el ministro-. Además, el Estado nacional puso un bono de 6.500 pesos para el sector de Salud durante abril, mayo y junio, por lo que esta propuesta viene a incrementar el acuerdo salarial vigente”.