El gobernador Rolando Figueroa mantuvo este martes reuniones en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y luego con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para avanzar en la compensación de la deuda que el gobierno nacional mantiene con Neuquén. La propuesta del mandatario provincial es que Nación transfiera bienes a la provincia como parte de pago.

Figueroa explicó que la provincia “no tiene deuda con Nación” y que mantiene acreencias con ANSES. Estimó que el monto asciende a 180 millones de dólares, y que se está a la espera de auditorías para confirmar la composición exacta de la deuda. “Una de las sugerencias que traemos es poder incluir la posibilidad de compensación con bienes del Estado Nacional en la provincia”, señaló.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

El mandatario aseguró que su gestión mantiene un manejo responsable de las cuentas públicas. Neuquén presenta superávit y redujo en más de un 25% la deuda consolidada pública, además de cancelar la deuda flotante. “Estamos ejecutando el 25% del presupuesto en obra pública porque creemos que es la forma de crecer”, sostuvo Figueroa.

En el encuentro con Quirno, el gobernador repasó la planificación de obras estratégicas para la provincia. El objetivo es acceder a financiamiento y coordinar acciones con organismos internacionales para sostener el actual ritmo de crecimiento y reducir el déficit de infraestructura heredado.

Una famosa cadena de electrodomésticos anunció el cierre de sus 30 locales físicos en Argentina

Figueroa remarcó que la posición de su gobierno no es confrontar por confrontar. “No peleamos por pelear, peleamos por Neuquén. Si una medida beneficia a Neuquén, la vamos a apoyar; si perjudica, no la apoyaremos”, dijo, marcando su postura frente a la política nacional.

“Neuquén está en obra y queremos seguir sosteniendo este ritmo de crecimiento”, expresó, y destacó la necesidad de mantener el trabajo conjunto con Nación y otros actores para garantizar que los proyectos prioritarios avancen.