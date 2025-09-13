El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la capital, Mariano Gaido, inauguraron este sábado por la mañana la remodelación del Balcón del Valle, el mirador ubicado en el Parque Norte. El sitio es visitado habitualmente por residentes y turistas que eligen conocer este punto panorámico desde donde se aprecia una gran vista de la ciudad.

La inauguración de la remodelación se llevó a cabo en el marco de la celebración oficial del 121.º aniversario de Neuquén.

Allí, el gobernador Figueroa destacó la importancia de generar un desarrollo integral de toda la provincia. «Así como estamos invirtiendo en rutas en el interior, creemos que es muy importante el trabajo que viene realizando Mariano (Gaido) y todo su equipo de poder poner en valor turístico a la capital», afirmó.

Despido polémico: se fue a dormir la siesta en horario laboral y lo echaron de la Municipalidad

El mandatario provincial consideró que «ya ha logrado ampliamente el objetivo que se ha trazado de generar en Neuquén una nueva industria, que no sea una ciudad de paso, que no sea simplemente una ciudad en la cual se venían a hacer trámites, sino que el visitante viene a disfrutar Neuquén».

Si bien expresó que aún hay muchos proyectos por hacer, «el rumbo que se ha tomado desde la municipalidad creemos que es el correcto: generar desarrollo, generar orgullo, poder cumplir los sueños, poder planificar de qué manera vamos a seguir creciendo en la ciudad que más crece dentro del país».

Un histórico supermercado abrirá una nueva sucursal en la Patagonia y sumará 120 empleados: ¿seguirá en Argentina?

Por su parte, el intendente Gaido agradeció el acompañamiento del gobierno provincial en la figura del gobernador y calificó como «muy importante poner en valor esta nueva economía», en referencia al turismo. Al hablar sobre la inauguración explicó que «viene a consolidar un punto turístico de la ciudad, un lugar para los vecinos de Neuquén y quienes lo visiten».

La obra

La obra demandó una inversión oficial superior a 462.000.000 de pesos y consistió en la incorporación de equipamiento para generar una zona recreativa en dicho espacio. Al proyectarla se tuvo en cuenta tanto el mejoramiento del espacio para darle un sector recreativo a los visitantes como la generación de nuevos puntos de interés y atracción.

Los trabajos que se ejecutaron a tal fin incluyeron la limpieza y el desmalezamiento del sector, la nivelación del playón a nivel de la calle existente para dar continuidad al mirador, la construcción de bancos, una viga de contención en la zona del playón y baranda metálica, además de un espacio semioculto metálico con equipamiento urbano.