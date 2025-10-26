Neuquén: quiénes son los 86 candidatos oficializados para las elecciones legislativas

La justicia electoral provincial oficializó la totalidad de las listas que participarán en los comicios legislativos este 26 de octubre. En total, se presentaron nueve listas, aunque solo ocho completaron todas las categorías, mientras que una de ellas competirá únicamente por Diputados, conformando así una lista corta.

Qué se vota en Neuquén

En esta elección se definirán seis bancas nacionales: tres en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, que dejarán vacantes los actuales representantes cuyos mandatos finalizan en diciembre.

El nuevo período legislativo comenzará en diciembre de 2025, por lo que los candidatos electos asumirán sus cargos en el marco del próximo ciclo político nacional.

Boleta Única de Papel: el debut en las urnas

Otro de los aspectos destacados de esta elección será la implementación por primera vez en Neuquén de la Boleta Única de Papel (BUP), una modalidad que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias.

El instrumento permitirá que todas las listas y categorías aparezcan impresas en una sola hoja, donde el votante marcará con una tilde su preferencia por cada cargo.

En los próximos días, la Justicia Electoral convocará a una audiencia de sorteo para definir el orden en que aparecerán las listas en la Boleta Única, lo que marcará la organización visual definitiva del material electoral.

Acá los candidatos:

Fuerza Patria (lista 502)

Senadores titulares

1° Silvia Sapag

2° Sebastián Villegas

Senadores suplentes

1° Ángela del Carmen Ortiz

2° Pablo Maldonado

Diputados titulares

1° Beatriz Gentile

2° Fernando Pieroni

3° Mercedes Lamarca

Diputados suplentes

1° Juan Celli

2° Magdalena Jacobo

3° Lautaro Luque

La Neuquinidad (lista 501)

Senadores titulares

1° Julieta Corroza

2° Juan Luis Ousset

Senadores suplentes

1° María Laura Da Pieve

2° Gustavo Coatz Romer

Diputados titulares

1° Karina Maureira

2° Joaquín Perrén

3° María José Rodríguez

Diputados suplentes

1° Jorge Alberti

2° Natalia Berra Suárez

3° Walter Erdozain Gómez

La Libertad Avanza (lista 96)

Senadores titulares

1° Nadia Márquez

2° Pablo Cervi

Senadores suplentes

1° Sofía Ayala

2° Andrés Ros

Diputados titulares

1° Gastón Riesco

2° Soledad Mondaca

3° Carlos Joaquín Figueroa

Diputados suplentes

1° Alejandra Durdos

2° Nicolás Montero

3° María Luz Ricardes

Fuerza Libertaria (lista 195)

Senadores titulares

1° Carlos Eguía

2° Cintia Meriño

Senadores suplentes

1° Alberto Bruno

2° Silvia Escobar

Diputados titulares

1° Joaquín Eguía

2° Beatriz Grandi

3° Mariano Rolla

Diputados suplentes

1° Fanny Rubilar

2° Javier García

3° Antonella Montecino

Más por Neuquén (lista 197)

Senadores titulares

1° Carlos Quintriqueo

2° Ana Sandoval

Senadores Suplentes

1° Jaime Vallejos

2° Sandra Sosa

Diputados titulares

1° Amancay Audisio

2° Ramón Palavecino

3° Malena Julieta Ortiz

Diputados suplentes

1° Ramiro Rioseco

2° Noelia Orellana

3° Bruno Guircaleo

Desarrollo Ciudadano (lista 190)

Senadores titulares

1° Luis Vázquez

2° Mireya del Carmen Barros

Senadores suplentes

1° Luis Aroldo César

2° Israelita Fuentealba

Diputados titulares

1° Gloria Argentina Ruiz

2° Carlos Cides

3° Laura Nievas

Diputados suplentes

1° Emanuel Reynolds

2° Otilia Castillo Núñez

3° Cristian Banegas

FIT Unidad (lista 503)

Senadores titulares

1° Andrés Blanco

2° Priscila Otton Araneda

Senadores suplentes

1° Gastón River

2° Gabriela Suppicich

Diputados titulares

1° Julieta Ocampo

2° César Parra

3° Florencia Beltrán

Diputados suplentes

1° Nicolás Mc Namara

2° Malén López

3° Luis Heredia Álamo

Movimiento al Socialismo (lista 13)

Senadores titulares

1° Maximiliano Irrazabal

2° Fernanda Christiansen

Senadores suplentes

1° Dante Rodolfo Mena

2° Yanina Soledad Figueroa Fuentes

Diputados titulares

1° Keila Riquelme

2° Darío Gutiérrez

3° Silvia Priolo

Diputados suplentes

1° Brian Recanses

2° Neyen Garro Pereyra

3° Martín Rach

Unidad Popular (lista 72)

Diputados titulares

1° Claudio Vásquez

2° Anahí Ruarte

3° Santiago Quintulen

Diputados suplentes