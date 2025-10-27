Neuquén: La Libertad Avanza consiguió una ventaja importante en la elección de senadores
En una gran elección de la Libertad Avanza en todo el país, Neuquén no fue la excepción, con un triunfo por seis puntos en la votación de senadores y de 2% entre los diputados.
La mayor ventaja del frente liberal fue conseguida por Nadia Márquez, que se impuso con el 35,91% e ingresará a la Cámara de senadores, frente a Julieta Corroza, de La Neuquinidad, que también entrará, pero con el 29,27% de los comicios.
En la elección de diputados, la ventaja de LLA fue menor: el candidato Gastón Riesco se encuentra en ventaja, con el 33.63% de los votos, mientras que Karina Maureira, de la Neuquinidad, lo sigue con el 31,33%.
Con una participación del 75% del padrón, por el momento se encuentran escrutadas el 94% de las mesas, por lo que la elección de diputados todavía no está definida.