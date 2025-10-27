En una gran elección de la Libertad Avanza en todo el país, Neuquén no fue la excepción, con un triunfo por seis puntos en la votación de senadores y de 2% entre los diputados.

La mayor ventaja del frente liberal fue conseguida por Nadia Márquez, que se impuso con el 35,91% e ingresará a la Cámara de senadores, frente a Julieta Corroza, de La Neuquinidad, que también entrará, pero con el 29,27% de los comicios.

En la elección de diputados, la ventaja de LLA fue menor: el candidato Gastón Riesco se encuentra en ventaja, con el 33.63% de los votos, mientras que Karina Maureira, de la Neuquinidad, lo sigue con el 31,33%.

Con una participación del 75% del padrón, por el momento se encuentran escrutadas el 94% de las mesas, por lo que la elección de diputados todavía no está definida.