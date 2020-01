CAPITAL FEDERAL - El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo este viernes que el Gobierno espera llegar con la tarjeta alimentaria "prácticamente a todo el país" en el mes de marzo y detalló que, además de los convenios ya firmados con las provincias de Entre Ríos, Chaco, Catamarca y La Rioja, próximamente se suscribirán con Santa Fe y Tucumán.



"Vamos a llegar con la tarjeta al 80% del país", dijo Arroyo en diálogo con el canal C5N, e indicó que esperan "extender rápidamente" la Tarjeta Alimentaria, en el marco del plan Argentina contra el Hambre, incluso en "zonas alejadas", hasta donde se llegará con "módulos sanitarios y de otras maneras".



El ministro indicó que el plan original era comenzar a distribuir las tarjetas en el mes de febrero, pero la gravedad de la situación económica aceleró la entrega, ya que no sólo se trata de "los precios de los alimentos", sino también de la problemática del "endeudamiento de las familias", una situación que se aceleró "en agosto, cuando fue la última devaluación".



Desde su implementación a mediados de diciembre, "el 93% de las madres ha retirado la tarjeta", según informó Arroyo, y explicó que "con ese 7% que no lo hizo, empezamos a cruzar datos y luego las vamos a buscar", para que puedan retirar la tarjeta.



De acuerdo a los primeros datos, añadió el funcionario. "mucha gente fue a comprar leche y eso es muy positivo", porque "en Argentina hay un problema de hambre y otro de malnutrición", por lo que "la clave está en los más chicos, porque si come mal se le va a complicar" en el futuro.